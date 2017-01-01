Зять Трампа також зустрічався з послом РФ, - ЗМІ

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Представник Білого дому Хоуп Хікс підтвердила, що Кушнер і Флінн зустрічалися в грудні з Кисляком

Екс-радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майкл Флінн, а також зять Трампа – старший радник Джаред Кушнер в грудні 2016 року зустрічалися з російським послом у США Сергієм Кисляком. Про це пише New York Times з посиланням на представників Білого дому.

За словами джерел, зустріч відбувалася у вежі Trump Tower в Нью-Йорку, її мета – «встановити зв'язок між новою адміністрацією і російським урядом».

Відзначається, що частота і масштаби цих зустрічей залишаються неясними. Білий дім неодноразово намагався применшити будь-який зв'язок з Кисляком.

Газета зазначає, що контакти між перехідною адміністрацією та офіційними представниками інших країн є звичайними. Однак зараз такі зв'язки мають велике значення, так як ФБР розслідує втручання Росії у вибори в США.

Представник Білого дому Хоуп Хікс підтвердила, що Кушнер і Флінн зустрічалися в грудні з Кисляком. За її словами, зустріч тоді тривала 20 хвилин і з тих пір Кушнер більше не зустрічався з послом РФ.

Також Хікс заявила, що Кушнер провів зустрічі з представниками багатьох країн.