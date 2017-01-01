З'явилося відео пуску «Градів» із житлового кварталу окупованого Донецька

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Окупанти вже дві доби безуспішно атакують позиції українських військових під Авдіївкою

Із житлових кварталів окупованого «ДНР» Донецька бойовики в ніч на 31 січня реактивні ракети запускали сотнями.

«Російсько-фашистські окупаційні ЗС РФ ведуть вогонь з РСЗВ БМ-21 ГРАД прямо з дворів житлових будинків прикриваючись як щитом мирним населенням. Ось доблесть росіян, от дух російського світу, ось вся їх сутність. Ми пам’ятаємо як сказав їхній головнокомандувач Путін: «І нехай хтось з українських військових спробує стріляти у своїх людей, російські військові будуть стояти позаду людей, не спереду, а ззаду». Це російський державний тероризм в 21-му столітті», – так прокоментував викладене фото користувач Фейсбук Daniel Rodriguez.

Лягли ці смертоносні снаряди в околицях Авдіївки.

Окупанти там вже дві доби безуспішно атакують позиції українських військових.

Прагнучи вибити бійців АТО з їх позицій, бойовики взялись поливати їх вогнем із «Градів». Однак лягали ракети, завдаючи ударів по житлових кварталах Авдіївки.