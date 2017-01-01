Бойовики накрили «Градами» шлях, яким евакуюють жителів Авдіївки

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Інтенсивність обстрілів в районі Авдіївки наростає

Бойовики обстріляли дорогу, по якій велася евакуація з Авдіївки.

Про це в ефірі «112 Україна» повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Борис Іванов.

«Інтенсивність обстрілів наростає. Останню годину були обстріли з «Градів», які були в районі промзони, також були обстріли з артилерії. На відміну від вчора, обстріли були не тільки в районі промзони» – повідомив кореспондент.

«Обстрілювали одну з доріг, яка веде до Авдіївки, можна сказати, що це шлях до евакуації. Це дорога, яка лежить уздовж авдіївського коксохіму. Ми виїжджали в 8 вечора по цій дорозі, і в цей час почався обстріл, довелося повернутися. По цій дорозі проходила евакуація», – розповів кореспондент.

Нагадаємо, російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) нарешті надала українській стороні гарантії припинення вогню в Авдіївці для проведення ремонтних робіт. Ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.

Вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.