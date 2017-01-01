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    Бойовики накрили «Градами» шлях, яким евакуюють жителів Авдіївки

    • Сьогодні, 04:56
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    Інтенсивність обстрілів в районі Авдіївки наростає

    Бойовики обстріляли дорогу, по якій велася евакуація з Авдіївки.

    Про це в ефірі «112 Україна» повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Борис Іванов.

    «Інтенсивність обстрілів наростає. Останню годину були обстріли з «Градів», які були в районі промзони, також були обстріли з артилерії. На відміну від вчора, обстріли були не тільки в районі промзони» – повідомив кореспондент.

    «Обстрілювали одну з доріг, яка веде до Авдіївки, можна сказати, що це шлях до евакуації. Це дорога, яка лежить уздовж авдіївського коксохіму. Ми виїжджали в 8 вечора по цій дорозі, і в цей час почався обстріл, довелося повернутися. По цій дорозі  проходила евакуація», – розповів кореспондент. 

    Нагадаємо, російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) нарешті надала українській стороні гарантії припинення вогню в Авдіївці для проведення ремонтних робіт. Ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.

    Вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

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