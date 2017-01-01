Стало відомо про втрати бойовиків під Авдіївкою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За минулу добу, 1 лютого, окупанти втратили 26 бойовиків убитими

За минулу добу, 1 лютого, окупанти втратили 26 бойовиків убитими, ще 60 поранені. Про це начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін написав у Facebook.

«Не буду приховувати, що ми отримуємо інформацію з тимчасово окупованої території. Висновок проведеного аналізу за останню добу 26 убитих бойовиків, 60 поранених «хероїв Армії ДНР», які руйнували будинки і вбивали мирних жителів Авдіївки», - написав він.

За даними сил АТО, вчора рано вранці бойовики почали обстріл, а потім штурм позицій сил АТО. Після відбиття атаки, вони спробували повторити наступ ще раз в районі 13 годин, однак знову зазнали поразки.

Нагадаємо, російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) нарешті надала українській стороні гарантії припинення вогню в Авдіївці для проведення ремонтних робіт. Ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.

Вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.