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    З’явилося відео смертельного нападу росіянина Макєєва з ножем на мексиканця

    • Сьогодні, 22:41
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    Олексій Макєєв
    Олексій Макєєв

    На відео видно, як росіянин наносить декілька ножових поранень мексиканцю

    Мексиканський портал Deforma опублікував відео, на якому росіянин Олексій Макєєв, який підозрюється у вбивстві громадянина Мексики в Канкуні, б'є ножем молодого чоловіка.

    Прокуратура мексиканського штату Кінтана-Роо порушила кримінальну справу стосовно Макєєва. Сам підозрюваний у вбивстві росіянин після нападу на нього знаходиться в лікарні в штучній комі.

    Напередодні близько двохсот жителів міста Канкун, де живе росіянин, прийшли до його будинку та почали вимагати його виселення. Макєєв вийшов їм на зустріч з ножем. Зав'язалася бійка, в якій росіянин смертельно поранив одного з місцевих жителів, після чого спробував сховатися на даху сусіднього будинку, розлючений натовп намагався закидати його камінням.

    Від розправи Макєєва врятували поліцейські, які доставили його в лікарню.

    Лікарі ввели росіянина в стан штучної коми, його життю ніщо не загрожує.

    Макєєв став відомий тим, що створював образливі ролики, які він викладав на свій канал на YouTube. У них росіянин принижує і ображає місцевих жителів, а також використовують нацистську символіку.

    Увага, відео 18+

    Більше семи тисяч людей підписали розміщену на сайті Change.org петицію з вимогою депортувати з Мексики росіянина Олексія Макєєва.

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