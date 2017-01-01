З’явилося відео смертельного нападу росіянина Макєєва з ножем на мексиканця

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Олексій Макєєв

На відео видно, як росіянин наносить декілька ножових поранень мексиканцю

Мексиканський портал Deforma опублікував відео, на якому росіянин Олексій Макєєв, який підозрюється у вбивстві громадянина Мексики в Канкуні, б'є ножем молодого чоловіка.

Прокуратура мексиканського штату Кінтана-Роо порушила кримінальну справу стосовно Макєєва. Сам підозрюваний у вбивстві росіянин після нападу на нього знаходиться в лікарні в штучній комі.

Напередодні близько двохсот жителів міста Канкун, де живе росіянин, прийшли до його будинку та почали вимагати його виселення. Макєєв вийшов їм на зустріч з ножем. Зав'язалася бійка, в якій росіянин смертельно поранив одного з місцевих жителів, після чого спробував сховатися на даху сусіднього будинку, розлючений натовп намагався закидати його камінням.

Від розправи Макєєва врятували поліцейські, які доставили його в лікарню.

Лікарі ввели росіянина в стан штучної коми, його життю ніщо не загрожує.

Макєєв став відомий тим, що створював образливі ролики, які він викладав на свій канал на YouTube. У них росіянин принижує і ображає місцевих жителів, а також використовують нацистську символіку.

Увага, відео 18+

Більше семи тисяч людей підписали розміщену на сайті Change.org петицію з вимогою депортувати з Мексики росіянина Олексія Макєєва.