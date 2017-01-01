З’явилося відео з місця пожежі у Львові
- 3 Сiчня, 19:22
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Розсилка
Пожежу локалізовано о 16:15, загрози розповсюдження вогню немає
Головне управління ДСНС у Львівській області оприлюднило відео з місця ліквідації пожежі складських приміщень заводу «Електрон».
Як повідомлялося, 3 січня о 13:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на 2-му поверсі будівлі у м. Львові по вул. О. Стороженка, 32.
На місце події негайно за підвищеним номером виклику № 3 було відправлено пожежно-рятувальні підрозділи № 2, 4, 3, 30, 29, 31, 1 та частини спеціальної пожежної техніки Загону технічної служби м. Львова.
Рятувальники, прибувши на місце події, виявили загорання на 2-му поверсі будівлі у виробничому приміщенні приватного підприємства.
До ліквідації пожежі залучено 62 рятувальників та 12 одиниць основної техніки.
Пожежу локалізовано о 16:15. Загрози розповсюдження вогню немає. Ліквідація триває.