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    З’явилося відео з місця пожежі у Львові

    • 3 Сiчня, 19:22
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    Пожежа у Львові
    Пожежа у Львові

    Пожежу локалізовано о 16:15, загрози розповсюдження вогню немає

    Головне управління ДСНС у Львівській області оприлюднило відео з місця ліквідації пожежі складських приміщень заводу «Електрон».

    Як повідомлялося, 3 січня о 13:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на 2-му поверсі будівлі у м. Львові по вул. О. Стороженка, 32.

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    На місце події негайно за підвищеним номером виклику № 3 було відправлено пожежно-рятувальні підрозділи № 2, 4, 3, 30, 29, 31, 1 та частини спеціальної пожежної техніки Загону технічної служби м. Львова.
    Рятувальники, прибувши на місце події, виявили загорання на 2-му поверсі будівлі у виробничому приміщенні приватного підприємства.
    До ліквідації пожежі залучено 62 рятувальників та 12 одиниць основної техніки. 
    Пожежу локалізовано о 16:15. Загрози розповсюдження вогню немає. Ліквідація триває.

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