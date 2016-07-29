З'явилося відео з місця вибуху в Сумах

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За словами очевидців, вибух влаштував сумчанин, який перебуває на психіатричному обліку

У мережі з'явилося відео з місця вибуху газу в житловому будинку в Сумах.

Як повідомив «Данкор» житель будинку по вулиці Металургів, вибух стався в квартирі сумчанина, який перебуває на психіатричному обліку. Нібито господар квартири відкрив газ. При цьому сам він важких травм не отримав, на відміну від сусідів.

За словами очевидців, вибух був сильний – затряслися будинку поруч, осколки і шматки балкона летіли через весь двір, сковороди в деревах застрягли. В будинку навпроти у частині квартир посипались вікна. У машин під будинком побиті шибки від осколків балкона.

У самій квартирі знесло частину стін, стеля та підлога – руйнування видно крізь діри. Повністю зруйнувалися балкони з обох сторін квартири, де стався вибух.

Люди з під'їзду вибігали з дітьми на руках, хто в чому, – розповідають очевидці.

Будинок знеструмлений, рух транспорту навколо будинку перекрили.

За фактом вибуху в багатоквартирному будинку по вул Металургів, 24 розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України - умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило загибель людини