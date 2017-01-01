Американські «Томагавки» прилетіли на авіабазу Асада в Сирії. Фотогалерея
- Сьогодні, 11:50
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Ракетний удар є відповіддю на хімічну атаку в сирійській провінції Ідліб
Президент США Дональд Трамп заявив, що віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, було здійснено хімічну атаку в провінції Ідліб. З відповідною заявою американський лідер виступив перед журналістами в маєтку «Мар-а-Лаго» в штаті Флорида.
«Сьогодні я віддав наказ завдати прицільного військового удару по авіабазі в Сирії, з якої було здійснено хімічну атаку», – сказав він.
59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.
Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.
«Удар є пропорційною відповіддю на «мерзенні дії Башара Асада». Аеродром у Шайрат, по якому було завдано ударів, використовувався для зберігання хімічної зброї та базування урядових ВПС», – повідомили у Пентагоні, додавши відео запуску ракет.
Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.
Президент РФ Володимир Путін вважає, що ракетний удар США по військовій базі в Сирії – спроба відвернути увагу світової спільноти від жертв серед мирного населення в Іраку.