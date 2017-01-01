Місяць після обвалу. Як сьогодні виглядає Шулявський міст

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Незважаючи на те, що шляхопроводом заборонили їздити великогабаритному транспорту, він почав це робити через два тижні

Місяць тому мер Віталій Кличко звільнив заступника мера Києва Іллю Сагайдака, голову Солом'янського району Максима Шкуро після обвалу частини Шулявського шляхопроводу.

Незважаючи на те, що шляхопроводом заборонили їздити великогабаритному транспорту, він почав це робити через два тижні. Після цього на з'їздах з мосту чергують даішники.

30 березня на містобудівній раді відібрали варіанти розв'язки, рівні за своїми техніко-експлуатаційними показниками. Але один з них помітно вирізняється серед решти – це трирівнева розв'язка з реверсним розподільчим кільцем.

«Вона розв'язує всі напрямки руху (включаючи розвороти), практично не має обмежень за інтенсивністю руху на лівоповоротних напрямках та дозволяє виконати реконструкцію без перекриття руху, що, за транспортними підрахунками, зекономить місту приблизно 750 мільйонів гривень за три роки», – розповів Ілля Сагайдак.

Остаточний варіант ще не затвердили.

Нагадаємо, увечері, 27 лютого 2017 року, в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який уже давно обіцяли реконструювати.

Після надзвичайної пригоди на Шулявці в терміновому порядку було підготовано сім варіантів реконструкції шляхопроводу, які розглянула містобудівна рада. З семи варіантів реконструкції було обрано три. Проекти були направлені на подальшу розробку та доопрацювання.

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Джерело: Gazeta.ua