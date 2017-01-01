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    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь

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    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    «Обливаний понеділок»: як у Львові розважається молодь
    • Сьогодні, 21:51
    • Розсилка

    У місті традиція набула широких масштабів.

    Сьогодні, 17 квітня, на вулицях Львова молодь обливалася водою. Заради свята навіть зупинили електричний громадський транспорт.

    «Перший понеділок після Великодня у Львові святкують як «Обливаний понеділок». Вважається, що вода приносить щастя і здоров’я, це – день духовного весняного очищення. Традиційно в цей день за стародавнім українським звичаєм, хлопці обливають дівчат водою. Проте, сучасні дівчата емансиповані – дають здачі », - про це на своїй сторінці у Facebook розповідає фотокореспондент Євген Кравс.

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    У більшості міст молодь це свято перетворила на розвагу і навіть хуліганство, обливаючи просто водою перехожих.

    «У Львові прагнуть максимально обмежити негатив та показувати приклад культурного святкування. Мерія вирішила локалізувати територію «обливань» центром міста: для водяних битв виділили спеціальне місце – площу перед Ратушею. Діють неписані правила: обливати можна лише на обмеженій території з 12 до 16 години. За дотриманням порядку слідкують муніципальні поліцейські. Рух транспорту в цей час на площі призупинено. Долучитися до святкування можуть усі охочі пройшовши на площу через спеціально встановлену водяну арку…», - продовжує розповідати Євген.

    Як і минулоріч, для поливання встановили спеціальні резервуари, які подавали воду.

    Незважаючи на не зовсім сприятливі погодні умови (температура повітря близько «плюс» 12 за Цельсієм), охочих прийняти участь у водяних баталіях було багато.

    «Поруч з фонтаном Нептуна воду розбризкували на всі боки, що також створювало атракцію для учасників свята. Поруч, поблизу пам’ятника Діані, облаштували майданчик із місцями для сушіння, переодягання та біотуалетами. Було весело», - написав Євген.

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