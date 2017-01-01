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    Напівголі дівчата з кокошниками на голові розважали віруючих на Великдень у Донецьку

    • Сьогодні, 10:53
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    Вульгарні фотографії опублікувало сепаратистське агентство

    У користувачів соціальних мереж викликали огиду вульгарні фотографії з великодніх гулянь в окупованому бойовиками «ДНР» Донецьку. Знімки опублікувало сепаратистське агентство «Новоросія».

    На фото зображені танцюючі на сцені дівчата, одягнені в кокошники і короткі спідниці.

    «Головне – кокошник насунути і стегнами трусити», «У них не буде сексу. Шкода», «Це просто повний несмак і викликає огиду», «Після деокупації на Донбасі необхідно буде провести дерашiзацiю. Як свого часу у Німеччині проводили денацифікацію», «Головне – люду багато. Що там, Басурка вже оголосив про 20 тисяч глядачів концерту?» – коментують показові фото користувачі Twitter.

    Нагадаємо, у Львові місцеві водії маршруток відмовилися працювати на Великдень.

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    Напівголі дівчата з кокошниками на голові розважали віруючих на Великдень у Донецьку
    Напівголі дівчата з кокошниками на голові розважали віруючих на Великдень у Донецьку
    Напівголі дівчата з кокошниками на голові розважали віруючих на Великдень у Донецьку
    Напівголі дівчата з кокошниками на голові розважали віруючих на Великдень у Донецьку
    Напівголі дівчата з кокошниками на голові розважали віруючих на Великдень у Донецьку
    Напівголі дівчата з кокошниками на голові розважали віруючих на Великдень у Донецьку
    Напівголі дівчата з кокошниками на голові розважали віруючих на Великдень у Донецьку

    Джерело: Апостроф

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