Напівголі дівчата з кокошниками на голові розважали віруючих на Великдень у Донецьку
- Сьогодні, 10:53
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Вульгарні фотографії опублікувало сепаратистське агентство
У користувачів соціальних мереж викликали огиду вульгарні фотографії з великодніх гулянь в окупованому бойовиками «ДНР» Донецьку. Знімки опублікувало сепаратистське агентство «Новоросія».
На фото зображені танцюючі на сцені дівчата, одягнені в кокошники і короткі спідниці.
«Головне – кокошник насунути і стегнами трусити», «У них не буде сексу. Шкода», «Це просто повний несмак і викликає огиду», «Після деокупації на Донбасі необхідно буде провести дерашiзацiю. Як свого часу у Німеччині проводили денацифікацію», «Головне – люду багато. Що там, Басурка вже оголосив про 20 тисяч глядачів концерту?» – коментують показові фото користувачі Twitter.
Нагадаємо, у Львові місцеві водії маршруток відмовилися працювати на Великдень.
Джерело: Апостроф