Жахливий теракт у Британії: 22 загиблих, 59 поранених

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Поліція розглядає інцидент на стадіоні в Манчестері як можливий терористичний акт

На стадіоні «Манчестер-Арена» в британському Манчестері стався вибух під час концерту співачки Аріани Гранде. За даними поліції, 22 людини загинули і 59 дістали поранення, на місці пригоди працюють екстрені служби і вибухотехніки.

Інформація про потерпілих унаслідок теракту українців поки що не підтверджується. Про це йдеться в повідомленні департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України в Twitter.

«Станом на 7:20 (9:20 за київським часом. – Ред.) інформація про наявність українців, що постраждали у теракті в Манчестері, не підтверджується. Поліція продовжує розслідування теракту», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

Поліція розглядає інцидент як можливий терористичний акт.

Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух на концерті в Манчестері.