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    Жахливий теракт у Британії: 22 загиблих, 59 поранених

    • Сьогодні, 10:26
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    Поліція розглядає інцидент на стадіоні в Манчестері як можливий терористичний акт

    На стадіоні «Манчестер-Арена» в британському Манчестері стався вибух під час концерту співачки Аріани Гранде. За даними поліції, 22 людини загинули і 59 дістали поранення, на місці пригоди працюють екстрені служби і вибухотехніки.

    Інформація про потерпілих унаслідок теракту українців поки що не підтверджується. Про це йдеться в повідомленні департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України в Twitter.

    «Станом на 7:20 (9:20 за київським часом. – Ред.) інформація про наявність українців, що постраждали у теракті в Манчестері, не підтверджується. Поліція продовжує розслідування теракту», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

    Поліція розглядає інцидент як можливий терористичний акт.

    Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух на концерті в Манчестері.

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    Жахливий теракт у Британії: 22 загиблих, 59 поранених
    Жахливий теракт у Британії: 22 загиблих, 59 поранених
    Жахливий теракт у Британії: 22 загиблих, 59 поранених
    Жахливий теракт у Британії: 22 загиблих, 59 поранених
    Жахливий теракт у Британії: 22 загиблих, 59 поранених
    Жахливий теракт у Британії: 22 загиблих, 59 поранених
    Жахливий теракт у Британії: 22 загиблих, 59 поранених
    Жахливий теракт у Британії: 22 загиблих, 59 поранених
    Жахливий теракт у Британії: 22 загиблих, 59 поранених
    Жахливий теракт у Британії: 22 загиблих, 59 поранених
    Жахливий теракт у Британії: 22 загиблих, 59 поранених
    Жахливий теракт у Британії: 22 загиблих, 59 поранених
    Жахливий теракт у Британії: 22 загиблих, 59 поранених
    Жахливий теракт у Британії: 22 загиблих, 59 поранених
    Жахливий теракт у Британії: 22 загиблих, 59 поранених
    Жахливий теракт у Британії: 22 загиблих, 59 поранених

    вибух Великобританія Манчестер
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