Протести на в'їздах до Києва: чого вимагають автомобілісти

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Протести на трасі біля Києва

Парламентські лобісти ініціаторів автострайку – Балога та Парасюк

У Києві знову палають шини. Із самого ранку 24 січня активісти влаштували акції протестів на кількох в'їздах до столиці. Щоправда, повністю перекривати дороги протестувальники не стали, а обмежилися спаленням автомобільних покришок на узбіччі.

Проте на в'їздах до Києва утворилися затори. Акції протесту тривають як мінімум на чотирьох напрямках: житомирському, одеському, броварському та бориспільському.

«Близько 200 осіб і кілька десятків автомобілів перебувають на в’їздах до столиці по Бориспільському шосе, Броварському проспекту, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах. На деяких пунктах мітингувальники підпалили на узбіччях шини та розклали багаття. Грубих порушень правопорядку не зафіксовано. Машини припарковано у крайній правій смузі у напрямку столиці, тож у зв’язку з цим рух транспорту дещо ускладнений», – повідомляла сьогодні вдень прес-служба поліції.

Також активісти збиралися йти під Кабмін.

«Главком» зібрав найголовнішу інформацію про те, хто влаштував акції протестів на столичних магістралях і чого вимагають протестувальники.

Хто влаштував акції протестів під Києвом?

Акції протестів влаштувала група активістів, які називають себе «Авто Євро Сила». Віднедавна члени цієї організації позиціонують себе як політичну партію і навіть обіцяють балотуватися до Верховної Ради. Однак жодної інформації про офіційну реєстрацію політичного проекту з такою назвою «Главкому» знайти не вдалося.

Чого хочуть активісти?

В офіційному зверненні «Авто Євро Сили» до українців цілі та завдання організації звучать дуже пафосно. Активісти запевняють, що пропонують «взаємовигідну співпрацю» громадян України та держави. Своє бачення «взаємовигідного» співробітництва вони виклали упроекті закону, який наразіперебуває у профільному комітеті Верховної Ради.

Відеозвернення «Авто Євро Сили»

Що пропонує проект закону

Автори законопроекту пропонують внести правки до Митного кодексу. А саме – дозволити всім громадянам України їздити на європейських автомобілях без розмитнення протягом року. Зараз подібна «розкіш» доступна лише нерезидентам.

До того ж автори документа хочуть дозволити тимчасове ввезення не тільки легкових, а й комерційних автомобілів. Тобто фактично пропонують дозволити не лише їздити, а й заробляти на нерозмитнених машинах.

Вигода для водіїв, які їздять на європейських номерах, зрозуміла: вони не хочуть платити імпортні збори. І їх можна зрозуміти. Адже сьогодні, наприклад, за автомобіль з 1,2-літровим бензиновим двигуном вартістю 5000 євро потрібно заплатити на митниці 1700 євро податків.

А ось у чому вигода держави – незрозуміло. На своєму сайті організація пропонує збирати з «європейців» щорічний внесок до бюджету. Однак «Главком» не знайшов таких ініціатив у законопроекті, який лобіює організація.

Єдина вигода, яка описана в пояснювальній записці до документа, – звільнення від сплати податків водіїв автомобілів на європейських номерах.

«Політика держави щодо автомобільного ринку звелася до запровадження надвисоких імпортних мит та акцизів, створення інших штучних перепон для ввезення в Україну як нового, так і вживаного автотранспорту. В результаті вартість вживаних імпортованих автомобілів після їх повного митного очищення та сплати всіх належних платежів у більшості випадків робить їх ввезення економічно недоцільним», – ось так пояснюють необхідність легалізації «європейців» автори проекту закону.

Нагадаємо, що минулого року депутати вже йшли на зустріч автомобілістам - народні обранці знизили імпортні акцизи на вживані авта. Але цього виявилося замало.

Хто підтримує активістів

Без підтримки представників влади жодного проекту закону не могло б бути – активісти просто не мають права законодавчої ініціативи.

Авторами документа, який вимагає проголосувати «Авто Євро Сила», виступили два народних депутати – позафракційні Віктор Балога із прокордонного Закарпаття та Володимир Парасюк із прокордонної Львівщини. Останній активно підтримує легалізацію автомобілів на європейських номерах, а також закликав вийти на акції протесту в Києві.