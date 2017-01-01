Катерина Пешко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв Рух нових сил

Вигоди та ризики об’єднання двох маловпливових політичних сил

Сьогодні, 19 квітня, відбулась презентація об’єднання двох політичних сил - екс-президента Грузії та колишнього губернатора Одещини Михайла Саакашвілі і народного депутата Юрія Дерев’янка. Захід був проведений просто неба, на оглядовому майданчику біля Верховної Ради, в кращих традиціях проектів, які довго не живуть (наприклад, Наталя Королевська в 2012 році проводила з’їзд своєї партії в кукурудзяному полі).

Насправді, «Рух нових сил» фактично поглинув партію «Воля». І хоча Саакашвілі заявив, що не має амбіцій і ні на що не претендує, відео з сьогоднішнього з’їзду під парламентом він представив на своїй сторінці у Фейсбуці так: «Рух нових сил подвоїв свої сили». Та поспішати з оцінками не варто. В 2014-му Дерев’янко вже спровокував скандал та відійшов від команди, за списками якої, власне, і отримав депутатський мандат...

Хто і з ким об’єднується

Рух нових сил - українська політична партія, лідером якої є Михайло Саакашвілі. Процес формування партії (тоді ще під назвою «Хвиля») колишній президент Грузії розпочав ще влітку минулого року. Врешті, вже після його відставки з посади губернатора Одещини (у листопаді 2016-го) він оголосив свій намір перезавантажити владу та змінити правлячі еліти, а в лютому 2017-го Мінюст нарешті зареєстрував «Рух нових сил» політичною партією.

Об'єднання партії «Воля» і Руха нових сил (фото: Станіслав Груздєв)

Політоб’єднання «Воля» було створене в 2014 році, після Майдану. Співзасновниками партії стали: один із фундаторів компанії «Унікальна Україна», співкоординатор ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» Ольга Галабала, правозахисник Олексій Бонюк і нині нардеп Юрій Дерев’янко.

Останній має доволі неоднозначний імідж. Саме по квоті партії «Воля» у списку «Самопомочі» до парламенту за результатами останніх виборів потрапили: Ірина Суслова (6-й номер), Єгор Соболєв (13-й номер), Іван Мірошниченко (15-й номер), Вікторія Войціцька (22-й номер), Павло Костенко (29-й номер). Сам Дерев’янко як висуванець партії «Воля» йшов по 87 округу у Івано-Франківську.

Та не встигла «Самопоміч» Андрія Садового зайти в парламент, як її накрив гучний скандал. Частина партії «Воля» на чолі з Дерев’янком оголосила про бажання вийти з об’єднання, мотивуючи це тим, що «Самопоміч» порушує домовленості. Врешті фракцію на той момент не лишив ніхто з обраних за списком. Єгор Соболєв ще й назвав Дерев’янка шахраєм, а нібито вихід «Волі» із об’єднання «Самопоміч» визначив як організований Дерев’янком скандал проти «Самопомочі», який готувався ще до виборів.

З групи «Волі» фракцію Садового у парламенті згодом залишила ще тільки Ірина Суслова . Та вона була виключена, як повідомляли у партії, «за систематичне порушення обов’язків» та «дії, що несуть шкоду репутації «Самопомочі» в лютому 2015 року (всупереч рішенню фракції підтримала кандидатуру Віктора Шокіна на посаду Генпрокурора).

В чому вигода Саакашвілі?

Михайло Саакашвілі вказує на Верховну Раду (фото: Станіслав Груздєв)

По-перше, як зазначає в коментарі «Главкому» політолог Володимир Фесенко, зиск полягає в тому, що у Саакашвілі наразі немає реальних партійних, організаційних структур. «Я так розумію, що у нього зараз ніхто всерйоз не займається організаційною роботою, - висловив свою думку експерт. - Була група Віктора Чумака. Але з різних причин, зокрема, і внаслідок того, що у Саакашвілі є надмірний «вождизм», він не хоче ні з ким ділити контроль над партією, ці люди ним фактично були відсторонені, хоча вони і займалися організаційною розбудовою. Але ж потрібна реальна організаційна структура, тому і потрібен Дерев’янко, який має досвід».

По-друге, Саакашвілі потрібен Дерев’янко як депутат Верховної Ради. «Його можна використовувати для заяв, презентацій через парламентську трибуну», - вважає Фесенко.

В чому полягає інтерес Дерев’янка?

Юрій Дерев'янко під час об'єднання політичних сил (фото: Станіслав Груздєв)

Партія «Воля» вже всерйоз націлилася на боротьбу за місця в парламенті під час майбутніх виборів до Верховної Ради. Представниця «Волі» Ольга Галабала вважає, що позачергові вибори в Україні будуть обов’язково.

«У людей з’явилась альтернатива, з’явилась надія. І люди самі будуть вимагати, щоб ці вибори відбулись», - заявила Галабала.

Проте в разі і дочасних, і чергових парламентських виборів у партії «Воля» немає шансів в самостійному «плаванні» потрапити до Верховної Ради. А у партії Саакашвілі, на думку експертів, такі шанси є.

В чому полягає спільний інтерес?

Саакашвілі потрібна демонстрація процесу об’єднання: мовляв, навколо «Руху нових сил» відбувається об’єднання нових опозціонерів. Дерев’янко зі свого боку також зазначив, що українці давно спостерігають за реформаторськими політичними партіями і очікують, коли вони нарешті зможуть об’єднатися, а «Рух нових сил» та «Воля», як сказав він сьогодні від будівлею Верховної Ради, «мають спільні ідеологічні цінності».

За словами Саакашвілі, до проекту приєдналося вже 500 місцевих депутатів і кілька міських голів. Як зазначила Ольга Галабала, депутат Івано-Франківської облради і член партії «Воля», усі члени об’єднання підписуватимуть Декларацію відповідності членства в Русі нових сил. Вона передбачає, що у об’єднанні не буде: людей, які були Партії регіонів, Компартії, Опозиційному блоці, які зараз є у «Відродженні», «Волі народу» та інших силах, які об’єднують представників старої системи; жодної людини, яка була помічником цих людей чи була дотична до старого режиму; жодної людини, яка не відповідає критеріям люстрації, які зазначені в законі про очищення влади; «стовпів» режиму Януковича; жодного чиновника, який не може довести свої статки і їхнє походження; людей, які приходять в політику, щоб красти; людей, які вчиняли кримінальні злочини; учасників корупційних скандалів.

«І раніше говорили про перспективу об’єднання, скажімо так, політичних сил такого ліберального тренду, - нагадав в розмові з «Главкомом» політолог Андрій Золотарьов. - Демонстрували, що Саакашвілі сідав за круглий стіл і з «Демальянсом», і з «Самопоміччю», і з іншими партіями. Та, схоже, справа не пішла. А це вкрай необхідно, оскільки, судячи з усього, політтехнологи, що працюють в президентській команді, будуть знову ділити електорат на свій-чужий».

В цій ситуації, на думку експерта, для таких політичних сил, як «Рух нових сил» залишається небагато місця. «У наступній конфігурації кампанії для них місця немає. Яка буде тактика щодо них? Очевидно, інформаційна блокада, замовчування, перетворення на політичних клоунів і так далі. Власне, розірвати це коло, Саакашвілі і інші представники політичних сил, які хочуть увійти в прем’єр-лігу української політики, можуть лише консолідувавшись. Тому такі маневри ми і спостерігаємо», - говорить Золотарьов.

Та від будь-якого об’єднання, по-перше, як правило, виграє потенційно більш ресурсно сильна сторона (і в даному випадку переваги, скоріше, на боці колишнього Одеського губернатора). По-друге, кожне об’єднання несе і свої ризики. В 2014 році, як нагадує Фесенко, «Воля» вже об’єднувався із іншою політсилою - «Самопоміччю». Результат - всім відомий. Подібне, на думку експерта, може повторитися знову...

Катерина Пешко, «Главком»