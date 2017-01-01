Якою побачили Україну гості Євробачення 2017? Результати соцопитування

Інститут світової політики



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Фото: ТСН Іноземці на Євробаченні в Україні

Серед гостей конкурсу лише 1% виявились розчарованими Україною

Опитування закордонних візитерів Євробачення проводилося компанією GfK Ukraine у період з 9 по 13 травня 2017 року на замовлення Інституту світової політики. Усього методом комп’ютеризованого особистого інтерв’ю було опитано 1060 респондентів віком від 18 років, які не є громадянами України і приїхали в Україну з нагоди проведення пісенного конкурсу «Євробачення 2017». Респондентів було обрано випадковим чином у Києві в місцях найбільшого скупчення цільової аудиторії: Міжнародний виставковий центр, фан-зони, що розташовані у центрі міста.

Топ-3 знахідки опитування закордонних гостей Євробачення в Україні:

Завдяки Євробаченню в України з’явилося більше прихильників її майбутнього членства в Євросоюзі: 64% респондентів із країн ЄС зазначили, що набагато більше бажають бачити Україну членом єврооб’єднання. Безвізовий режим між Україною і ЄС позитивно оцінили 76%. Як би Росія не старалася звинуватити Україну у конфлікті на Донбасі, більшість опитаних гостей поклали відповідальність саме на Москву – 66%.

У цілому на замовлення Інституту світової політики соціологічна компанія GfK Ukraine опитала 1060 гостей Євробачення, з яких більше половини (майже 60%) представляли країни-члени Євросоюзу. Утім, варто зазначити, що оцінки і вихідців із ЄС, і з країн, які до нього не входять, були майже однаковими: лише в деяких запитаннях є несуттєва різниця.

24% опитаних вказали, що Україна у них асоціювалася з війною перед тим, як вони приїхали на Євробачення. Чи змінилася думка гостей після приїзду до Києва? Так, і суттєво: після цього «воєнна асоціація» не пролунала взагалі. Іноземці наголосили (34%), що тепер головна асоціація з Україною – «гостинність, чудові позитивні люди».

72% гостей Євробачення не мали жодних побоювань

Кількість тих респондентів, які раніше відвідували Україну і які ніколи не були в нашій державі, приблизно однакова: уперше були в країні 54%. Більшість респондентів – а це 72% - не мали жодних побоювань перед відвідинами України. Із тих, хто побоювався (лише 28%), зізналися, що просто не знали, наскільки безпечно у Києві, позаяк у країні тривають воєнні дії – таких було 56%. Важливе спостереження: представники країн ЄС обирали цей варіант удвічі частіше, ніж вихідці з інших країн. Дещо менше, але все ж суттєва кількість гостей (43%) зізналися, що боялися терактів у Києві.

51% гостей зазначив, що Україна цілковито виправдала їхні очікування, а 47% наголосили, що вона навіть перевершила всі сподівання. Розчарованих виявилося вкрай мало – лише десятеро осіб, а це всього 1%. Абсолютна більшість опитаних – 92% - сказали, що хотіли би знову повернутися до України.

Інститут світової політики поцікавився, з ким із українських представників шоу-бізнесу (не обов’язково учасників Євробачення) асоціюється в гостей Україна. Більшість назвали Джамалу (76%), майже порівну набрали Руслана і Вєрка Сердючка (25% і 23% відповідно). Цьогорічного учасника Євробачення O.Torvald обрали 16% респондентів. Зі Святославом Вакарчуком асоціюють Україну 11% гостей, з Ані Лорак – 9%. Останніх обирали передовсім гості, які не представляли країни Євросоюзу.

У ближчі п’ять років Україна стане членом ЄС. У це вірить більше половини

Неочікувано оптимістичними виявилися закордонні візитери Євробачення щодо майбутнього членства України в Євросоюзі. Так, 54% гостей сказали, що Україна стане членом ЄС уже в наступні п’ять років. Цікаво, що такої думки дотримуються в однаковій мірі як представники самих країн ЄС (53%), так і ті, хто не належить до єесівських країн. П’ята частина опитаних (19%) вірить, що Україна увійде до європейської сім’ї в наступну десятирічку. Варіант щодо 20 років обрало не так багато опитаних – лише 6%. Не бачать Україну в ЄС лише 1%, хоча ще майже 20% не змогли визначитися з думкою.

Чому Україна заслуговує на членство в ЄЄ? 57% опитаних обрали географічний мотив: «Україна – це частина Європи». Кожен четвертий респондент (26%) вважає, що ЄС мав би таким чином захистити Україну від нових зазіхань Росії. Кожен п’ятий опитаний вважає, що немає жодних підстав давати перспективу членства одним, але не давати іншим. Стільки ж назвали варіант: українці боролися за європейські цінності, а тому їх варто заохотити. Громадяни країн ЄС, щоправда, обирали цю опцію вдвічі рідше, аніж не громадяни (12% проти 26% відповідно). Ще 15% вважає, що приєднання України до ЄС розширить зону стабільності на континенті.

Що стоїть на заваді членству України в ЄС? Очікуваний рекордсмен серед аргументів – корупція. 45% опитаних вважає, що спершу Україна мала би побороти це явище. 34% назвали війну України і Росії як головну перешкоду. Третина опитаних (27%) завважили, що країні слід побороти олігархів. Кожен десятий опитаний вважає, що бідна Україна в ЄС стане важким тягарем для об’єднання. Стільки ж вважає, що українці ще мають довести свою відданність європейським цінностям. 20% опитаних вказали, що не бачать жодних вагомих аргументів проти України в ЄС.

Корупція і війна з Росією – головні перешкоди на щляху України до ЄС

Інститут світової політики вирішив також дослідити, чи мало якийсь вплив Євробачення на позицію гостей щодо членства України в Євросоюз. Було опитано лише представників країн ЄС. 42% зізналися, що тепер «набагато більше» хочуть бачити України серед членів Євросоюзу. «Дещо більше» бажають бачити державу в ЄС внаслідок відвідування Євробачення – 22%. Ніяк конкурс не вплинув на думку кожного четвертого (24%). Скільки ж респондентів вказали, що після Євробачення взагалі не хочуть чи дещо менше воліють бачити Україну в ЄС? Таких лише один відсоток.

Більшість опитаних позитивно оцінили безвізовий режим між Україною та ЄС – 76%. Проти висловилося лише 2%, трохи більше опитаних сказали, що їм байдуже (15%).

Найбільше гостей Євробачення вразили в позитивному плані українці (73%), розважальна інфраструктура (46%) та культура (45%). Між тим, опитані вважають, що в Україні суттєво є гіршим, ніж в інших країнах Європи, наступне: транспорт (26%), приблизно на однаковій позначці в 18% розташувалися міська інфраструктура, уряд, знання англійської населенням, безпека. Утім, слід зазначити, що чимало гостей не хотіли вказувати на щось погане в Україні: тому 19% обрали варіант «важко сказати», ще стільки ж обрали опцію «нічого».

Інститут світової політики також поцікавився у респондентів їхньою оцінкою конфлікту між Україною та Росією. Попри те, що російська влада намагається нав’язати іноземцям уявлення про конфлікт на Донбасі як суто внутрішній, гості Євробачення виявилися більш обізнаними. 70% опитаних чітко визначили конфлікт як міждержавний – як війну між Росією та Україною. Лише 4% вважають конфлікт внутрішнім – громадянською війною (ця частка однакова як серед респондентів з країн ЄС, так і з країн поза нього). 5% вважають, що насправді відбувається війна Росії і Заходу (поза ЄС таких респондентів дещо більше – 8%). Важко було сформулювати свою думку 19% опитаним.

Переважна кількість респондентів також сказала, що саме Росія несе найбільшу відповідальність за розпалювання конфлікту з Україною – 66%. Інші варіанти не набрали і 5%. У вину України вірить лише 1% - більшість із тих, хто обрав цю опцію мешкає поза ЄС.

Опитування

«Якою побачили Україну гості Євробачення-2017?»

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