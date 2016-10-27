«Дикое детство»: мама четверых детей показала, как растут дети без телевизора и гаджетов
- Сьогодні, 10:12
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Ники Бун (Niki Boon) увлекалась фотографией в юности, когда жила в Шотландии, но потом разные события жизни отодвинули это хобби на второй план.
Но, когда Ники поселилась в сельской глубинке в Новой Зеландии и родила четверых детей, страсть к фотографии вернулась с новой силой.
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Она смотрела, как ее дети познают мир вокруг, и это стало лучшим вдохновением.
Джерело: adme.ru