«Дикое детство»: мама четверых детей показала, как растут дети без телевизора и гаджетов

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Ники Бун (Niki Boon) увлекалась фотографией в юности, когда жила в Шотландии, но потом разные события жизни отодвинули это хобби на второй план.

Но, когда Ники поселилась в сельской глубинке в Новой Зеландии и родила четверых детей, страсть к фотографии вернулась с новой силой.

Она смотрела, как ее дети познают мир вокруг, и это стало лучшим вдохновением.

Серию фотографий, посвященных жизни ее детей, Ники назвала «Дикое детство» (Childhood in the Raw). 1 з 19 на весь екран згорнути





