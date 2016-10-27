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    «Дикое детство»: мама четверых детей показала, как растут дети без телевизора и гаджетов

    • Сьогодні, 10:12
    • Розсилка

    Ники Бун (Niki Boon) увлекалась фотографией в юности, когда жила в Шотландии, но потом разные события жизни отодвинули это хобби на второй план.

    Но, когда Ники поселилась в сельской глубинке в Новой Зеландии и родила четверых детей, страсть к фотографии вернулась с новой силой.

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    Она смотрела, как ее дети познают мир вокруг, и это стало лучшим вдохновением.

    Серию фотографий, посвященных жизни ее детей, Ники назвала «Дикое детство» (Childhood in the Raw). 

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    «Дикое детство»: мама четверых детей показала, как растут дети без телевизора и гаджетов
    «Дикое детство»: мама четверых детей показала, как растут дети без телевизора и гаджетов
    «Дикое детство»: мама четверых детей показала, как растут дети без телевизора и гаджетов
    «Дикое детство»: мама четверых детей показала, как растут дети без телевизора и гаджетов
    «Дикое детство»: мама четверых детей показала, как растут дети без телевизора и гаджетов
    «Дикое детство»: мама четверых детей показала, как растут дети без телевизора и гаджетов
    «Дикое детство»: мама четверых детей показала, как растут дети без телевизора и гаджетов
    «Дикое детство»: мама четверых детей показала, как растут дети без телевизора и гаджетов
    «Дикое детство»: мама четверых детей показала, как растут дети без телевизора и гаджетов
    «Дикое детство»: мама четверых детей показала, как растут дети без телевизора и гаджетов
    «Дикое детство»: мама четверых детей показала, как растут дети без телевизора и гаджетов
    «Дикое детство»: мама четверых детей показала, как растут дети без телевизора и гаджетов
    «Дикое детство»: мама четверых детей показала, как растут дети без телевизора и гаджетов
    «Дикое детство»: мама четверых детей показала, как растут дети без телевизора и гаджетов
    «Дикое детство»: мама четверых детей показала, как растут дети без телевизора и гаджетов
    «Дикое детство»: мама четверых детей показала, как растут дети без телевизора и гаджетов
    «Дикое детство»: мама четверых детей показала, как растут дети без телевизора и гаджетов
    «Дикое детство»: мама четверых детей показала, как растут дети без телевизора и гаджетов
    «Дикое детство»: мама четверых детей показала, как растут дети без телевизора и гаджетов



    Джерело: adme.ru
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    фотограф
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