Дональд Трамп и другие президенты США в далекой молодости



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Те, кто интересуется историей и политикой, достаточно хорошо себе представляют, как выглядят американские президенты.

До того как они стали влиятельными политиками мирового уровня, они были обычными парнями.

Например, Гарри Трумэн был простым хронометристом на железной дороге, а Эндрю Джонсон — портным.

Мы собрали портреты президентов США, включая Дональда Трампа, сделанные в те времена, когда не было и речи об Овальном кабинете. Некоторых просто не узнать! Это еще одно доказательство, что быть президентом — это далеко не просто.