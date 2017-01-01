Дональд Трамп и другие президенты США в далекой молодости
- Сьогодні, 08:22
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Те, кто интересуется историей и политикой, достаточно хорошо себе представляют, как выглядят американские президенты.
До того как они стали влиятельными политиками мирового уровня, они были обычными парнями.
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Например, Гарри Трумэн был простым хронометристом на железной дороге, а Эндрю Джонсон — портным.
Мы собрали портреты президентов США, включая Дональда Трампа, сделанные в те времена, когда не было и речи об Овальном кабинете. Некоторых просто не узнать! Это еще одно доказательство, что быть президентом — это далеко не просто.
Джерело: BigPicture