  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Дональд Трамп и другие президенты США в далекой молодости

    • Сьогодні, 08:22
    • Розсилка

    Те, кто интересуется историей и политикой, достаточно хорошо себе представляют, как выглядят американские президенты.

    До того как они стали влиятельными политиками мирового уровня, они были обычными парнями.

    Читайте також

    Например, Гарри Трумэн был простым хронометристом на железной дороге, а Эндрю Джонсон — портным.

    Мы собрали портреты президентов США, включая Дональда Трампа, сделанные в те времена, когда не было и речи об Овальном кабинете. Некоторых просто не узнать! Это еще одно доказательство, что быть президентом — это далеко не просто.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Барак Обама, 18 лет.
    Теодор Рузвельт, 20 лет.
    Джон Кеннеди, 20 и 19 лет.
    Рональд Рейган, 29 лет.
    Авраам Линкольн, за 30 лет (самая ранняя из известных фотографий).
    Билл Клинтон, 22 года и 26 лет.
    Джеральд Форд, 18 и 20 лет.
    Франклин Рузвельт, 18 лет.
    Джимми Картер, 18 лет.
    Джордж Буш-старший, 18 лет.
    Ричард Никсон, 20 лет.
    Вудро Вильсон, около 19 лет.
    Джордж Буш-младший, 19 лет.
    Гарри Трумэн, 22 и 33 года.
    Дуайт Эйзенхауэр, 25 и 29 лет.
    Линдон Джонсон, 18 лет.
    Дональд Трамп, 20 лет.
    Дональд Трамп и другие президенты США в далекой молодости

    Джерело: BigPicture
    Читайте також
    фотограф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ