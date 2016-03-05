Топ-10 самых смешных свадебных традиций разных стран мира



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Что приходится пережить молодоженам перед началом семейной жизни.

Выкуп, ставки на пол будущего ребенка, покупка первого куска свадебного торта.

Думаете только у нас есть нелепые свадебные традиции? Нет, на самом деле их предостаточно во всех странах мира! И если некоторые из них просто забавны и бессмысленны, то порой жениху и невесте приходится рисковать здоровьем, чтобы не нарушить ритуал. Мы решили вспомнить лишь некоторые свадебные традиции, многие из которых соблюдаются по сей день.

ШОТЛАНДИЯ

В соответствии с одной из старых шотландских традиций невесту накануне свадьбы в буквальном смысле слова обливают грязью. Девушке устраивают душ из испорченных продуктов, мусора и отходов, а затем еще и на несколько часов привязывают к дереву. Считается, что если будущая жен с достоинством перенесет эти тяготы, то и с семейной жизнью справится ей не составит труда.

КИТАЙ

Свадьба - это, конечно, радостное событие, но вот в одной из провинций Китая девушки начинают готовится к семейной жизни за месяц до церемонии с помощью рыданий. Час в день девушка должна плакать, при этом постепенно к ней присоединяются все члены ее семьи женского пола - сначала мама, потом бабушка, затем сестры и так далее.

В другой китайской провинции жених пытается пристрелить свою будущую жену. Он выпускает в нее из лука три стрелы без наконечников. Затем супруг ломает эти стрелы в ознаменование того, что их ждет счастливая жизнь без предательств и измен.

ИНДИЯ

В Индии раньше нередко можно было встретить свадьбы с деревьями. Причины на это могут быть разные. По традиции, младший сын не может жениться, пока это не сделал его старший брат. Поэтому если младший сын встретил свою судьбу раньше, то старший берет в жены дерево, которое затем срубается. Таким образом, мужчина становится вдовцом. Что касается девушек, то в Индии существует поверье о том, что рожденные в период, когда Марс и Сатурн находятся в 7-ом доме, приносят своему первому мужу раннюю смерть. Так что дерево снова становится безвинной жертвой - едва став мужем, оно срубается, так и поверье исполняется, и с девушки проклятье снимается.

В некоторых частях Индии, прежде чем отправиться к алтарю, жених должен снять обувь. Тут-то и начинается веселье! Родственники невесты должны изловчиться и украсть ботинки, а родственники жениха должны всеми силами защищать их. Если уберечь обувь не удается, новоиспеченный муж должен заплатить за нее выкуп.

КЕНИЯ

В племени Масаи отцы благословляют брак своих дочерей с помощью плевка ей в лицо. Затем девушка покидает дом, не оглядываясь, в противном случае, по легенде, она превратится в камень.

Кенийским женихам тоже приходится несладко - целый месяц после свадьбы они должны носить женскую одежду, чтобы понять, как тяжела женская доля.

ГЕРМАНИЯ

Обменявшись клятвами верности, немецкие молодожены отправляются к специально приготовленному бревну. Они берут в руки пилу и вместе распиливают его на глазах всех гостей. Считается, что этот ритуал готовит их к совместной жизни, во время которой им придется много трудиться сообща.

ПОЛЬША

В Польше гостям предлагают станцевать с невестой... за деньги. Взносы собирает подружка, затем все средства передаются новобрачным на оплату медового месяца.

ИСПАНИЯ

В Испании жених перед свадьбой дает невесте 13 золотых монет в знак того, что он готов нести за нее ответственность, в том числе и материальную. Невеста эти монеты возвращает, чтобы доказать, что она готова поддерживать мужа. Почему именно 13 монет? Это число символизирует Иисуса и 12 его апостолов.

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