В предвкушении волшебства: рождественские белки на снимках Гирта Веггена



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зимние праздники не за горами и царящая вокруг атмосфера с головой поглощает не только людей, но и зверушек, глядя на которых умиляешься.

Они так же старательно наряжают ёлку, загадывают желания, репетируют рождественский концерт, позируют перед камерой и наслаждаются жизнью, ожидая чудес…

Несколько лет назад фотограф Гирт Вeгген (Geert Weggen) наблюдая из окна за дикими белками, решил сделать пару кадров этих милых и любопытных зверьков, которые в поисках лакомства выдают такие шедевры, что диву даёшься.

А позже у него родилась идея. Он разместил кормушку на окне своей кухни, куда ежедневно стал класть угощения для весьма симпатичных грызунов, пытаясь приручить их. И стоит заметить, его затея не прошла даром. За это время белочки успели привыкнуть к Гирту и, судя по всему, они теперь с превеликим удовольствием участвуют в его творческих постановках, охотно позируя перед камерой.





Джерело: Культурология