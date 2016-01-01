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    В предвкушении волшебства: рождественские белки на снимках Гирта Веггена

    • 26 Грудня, 07:46
    • Розсилка

    Зимние праздники не за горами и царящая вокруг атмосфера с головой поглощает не только людей, но и зверушек, глядя на которых умиляешься.

    Замечательная серия фотографий с очаровательными белочками – прекрасный тому пример. Эти милые и пушистые красавицы ничем не уступают людям в своей новогодней подготовке.

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    Они так же старательно наряжают ёлку, загадывают желания, репетируют рождественский концерт, позируют перед камерой и наслаждаются жизнью, ожидая чудес…
    Несколько лет назад фотограф Гирт Вeгген (Geert Weggen) наблюдая из окна за дикими белками, решил сделать пару кадров этих милых и любопытных зверьков, которые в поисках лакомства выдают такие шедевры, что диву даёшься.
    А позже у него родилась идея. Он разместил кормушку на окне своей кухни, куда ежедневно стал класть угощения для весьма симпатичных грызунов, пытаясь приручить их. И стоит заметить, его затея не прошла даром. За это время белочки успели привыкнуть к Гирту и, судя по всему, они теперь с превеликим удовольствием участвуют в его творческих постановках, охотно позируя перед камерой.

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    В предвкушении волшебства: рождественские белки на снимках Гирта Веггена
    В предвкушении волшебства: рождественские белки на снимках Гирта Веггена
    В предвкушении волшебства: рождественские белки на снимках Гирта Веггена
    В предвкушении волшебства: рождественские белки на снимках Гирта Веггена
    В предвкушении волшебства: рождественские белки на снимках Гирта Веггена
    В предвкушении волшебства: рождественские белки на снимках Гирта Веггена
    В предвкушении волшебства: рождественские белки на снимках Гирта Веггена
    В предвкушении волшебства: рождественские белки на снимках Гирта Веггена
    В предвкушении волшебства: рождественские белки на снимках Гирта Веггена
    В предвкушении волшебства: рождественские белки на снимках Гирта Веггена
    В предвкушении волшебства: рождественские белки на снимках Гирта Веггена
    В предвкушении волшебства: рождественские белки на снимках Гирта Веггена
    В предвкушении волшебства: рождественские белки на снимках Гирта Веггена
    В предвкушении волшебства: рождественские белки на снимках Гирта Веггена
    В предвкушении волшебства: рождественские белки на снимках Гирта Веггена

    Джерело: Культурология

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