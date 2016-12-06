60 тысяч голосов против: Леди Гага стала героиней скандальной петиции



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шоу-бизнес захватила волна петиций. В начале января героями громкой истории стали мэтры российской сцены, а теперь выступить против засилья поп-звезд на телевидении решили и американцы.

Народный гнев навлекла на себя Леди Гага, и это несмотря на многомиллионные тиражи ее альбомов и неизменный аншлаг на концертах.

Через несколько дней Гага должна будет выступить на одном из главных спортивных событий года «Суперкубке-2017», однако футбольные фанаты категорически против этого и решили создать соответствующую петицию.

Против того, чтобы Гага была хедлайнером шоу, выступили уже более 60 тысяч человек. Создатели выдвинули свои предложения касательно наполнения музыкальных пауз. Желательно, чтобы разогревали зрителей в перерывах между футболом: хип-хоп исполнитель Future и трио Migos, рэперы Outkast и BUN B. В идеале к этому списку должен примкнуть еще и Джей Зи. Правда, все эти мечты, вероятнее всего, так и останутся мечтами: до "Суперкубка" осталось всего четыре дня и Гага приступила к активным репетициям своего выступления.

Джерело: Hello!