Бейонсе собралась рожать дома

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Из-за шумихи вокруг беременности Бейонсе, звезда обдумывает решение рожать дома.

Муж певицы, рэпер Джей Зи, также хочет обезопасить жену от назойливых журналистов и лишнего стресса, поэтому собирается подготовить их дом в Лос-Анджеле для рождения двойни.

Первые роды певицы оказались очень тяжелыми. На этот раз, певица решила рожать не в роддоме, а в окружении любящих людей. Джей Зи выполняющий все капризы беременной жены уже готовит специальную родильную комнату в доме, пишет popcornnews.