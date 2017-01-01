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    Шоу-біз

    Бейонсе собралась рожать дома

    • Сьогодні, 13:35
    • Розсилка

    Из-за шумихи вокруг беременности Бейонсе, звезда обдумывает решение рожать дома.

    Муж певицы, рэпер Джей Зи, также хочет обезопасить жену от назойливых журналистов и лишнего стресса, поэтому собирается подготовить их дом в Лос-Анджеле для рождения двойни.

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    Первые роды певицы оказались очень тяжелыми. На этот раз, певица решила рожать не в роддоме, а в окружении любящих людей. Джей Зи выполняющий все капризы беременной жены уже готовит специальную родильную комнату в доме, пишет popcornnews.

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    Бейонсе собралась рожать дома
    Бейонсе собралась рожать дома
    Бейонсе собралась рожать дома
    Бейонсе собралась рожать дома
    Бейонсе собралась рожать дома
    Бейонсе собралась рожать дома
    Бейонсе собралась рожать дома
    Бейонсе собралась рожать дома
    Бейонсе собралась рожать дома
    Бейонсе собралась рожать дома
    Бейонсе собралась рожать дома
    Бейонсе собралась рожать дома
    Бейонсе собралась рожать дома

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