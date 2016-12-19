Звездный стеб: американец скопировал беременную фотосессию Бейонсе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новость о беременности Бейонсе не дает покоя окружающим: сначала все очень радовались новости, которую певица опубликовала у себя в инстаграм, потом принялись активно обсуждать беременную фотосессию певицы, обвинять поп-звезду в плагиате и даже в том, что живот у нее накладной.

Такая слава, ясное дело, многим не дает покоя: кому-то из любви к Бейонсе, а кому-то из зависти.

Не совсем понятно, какое из этих двух чувств двигало малоизвестным актером Бен Яром, когда он решил воссоздать снимки, где певица запечатлена с животом. То ли это акт признания от истинного поклонника, то ли — желание откусить кусок от пирога внимания, прикованного к будущим детям Джей Зи и Ноулл.

Так или иначе молодой актер вместе со своим другом фотографом Мэтью Дином Стюартом подготовили коллажи, мимо которых просто нельзя пройти. По словам Яра, цель этих фото показать всем и каждому, что они прекрасны и сексуальны. Не надо стесняться!