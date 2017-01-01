Брэд Питт продолжает стремительно терять вес



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Споры о том, идет ли Брэду Питту его новый внешний вид, не утихают.

После развода с Анджелиной Джоли актер заметно похудел, и это продолжает беспокоить его поклонников.

Одни считают, что он стал выглядеть слишком изможденным и высушенным, а другие считают, что эта худоба ему очень идет.

На днях Питт был замечен на прогулке в Лос-Анджелесе, и папарацци вновь представили доказательство того, что актер продолжает скидывать вес. Возможно, это результат его тренировок или подготовка к новой роли, но вполне вероятно, что сильный стресс повлиял на аппетит Брэда, и теперь он стремительно теряет вес. 20 лет назад Питт считался одним из самых красивых мужчин Голливуда, постоянно попадал в списки самых желанных актеров, а теперь его едва ли можно узнать на улице среди прохожих.

Почувствуйте разницу: слева – фото Питта 9-месячной давности, справа – как Брэд выглядит прямо сейчас.

Джерело: popcornnews