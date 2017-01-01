Гросу провоцировала публику еще с 13 лет: в сети показали скандальное видео
- Сьогодні, 11:54
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Розсилка
Пользователи соцсетей отыскали старое видео, в котором Алина не менее откровенна, чем в новом клипе
Популярный в Facebook паблик «Рагу.лі» опубликовал архивное видео с украинской певицей Алиной Гросу, которая сейчас живет и выступает в Москве.
«Друзья! Я нашла то видео с 13-летней Гросу на голом мужчине в трусиках. Рекомендую ознакомиться (начало, потом минут на 5 вперед перемотайте) и понять, что «хочу ябаса» – это максимальное понижение градуса. Это моя собственная «теория относительности» на примерах малолетней пчелки (здесь) и уже взрослой матки (май-2017)», - пишет автор публикации.
«Я думаю, что я уже выросла из присутствия мамы», - сказала певица. «Мама уже не входит в продюсирование. Потому что родители по-своему понимают мое творчество и я договорилась, что наркотиков в моей жизни не будет, алкоголя тем более. Я таким и не думаю пользоваться, потому что у меня и так хорошая жизнь», – говорила тогда Гросу.
Эксперты в студии возмущаются таким ее образом и просят рассказать об этом «садо-мазо» образе и новом клипе, в котором она обнимается со взрослым молодым человеком.
Ранее певица сняла клип на песню «Хочу я баса». В клипе она позирует в откровенных нарядах и позах.