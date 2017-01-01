Холли Берри прокомментировала слухи о третьей беременности
- Сьогодні, 12:08
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После того как на днях Холли Берри стала гостьей мероприятия Chrysalis Butterfly Ball, многие западные СМИ начали «подозревать» ее в беременности.
Сегодня 50-летняя актриса нарушила молчание и впервые прокомментировала эти слухи, с присущим ей юмором сообщив, что третьего малыша она не ждет – по крайней мере, пока.
«Разве девочка не может позволить себе стейк и жаркое?» - написала Берри в Instagram после того, как комментарий изданию TMZ по этому вопросу дал проверенный инсайдер:
Джерело: Hello!