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    Шоу-біз

    Холли Берри прокомментировала слухи о третьей беременности

    • Сьогодні, 12:08
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    После того как на днях Холли Берри стала гостьей мероприятия Chrysalis Butterfly Ball, многие западные СМИ начали «подозревать» ее в беременности.

    Сегодня 50-летняя актриса нарушила молчание и впервые прокомментировала эти слухи, с присущим ей юмором сообщив, что третьего малыша она не ждет – по крайней мере, пока.

    «Разве девочка не может позволить себе стейк и жаркое?» - написала Берри в Instagram после того, как комментарий изданию TMZ по этому вопросу дал проверенный инсайдер:

    Джерело: Hello!

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