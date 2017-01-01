Холли Берри прокомментировала слухи о третьей беременности

После того как на днях Холли Берри стала гостьей мероприятия Chrysalis Butterfly Ball, многие западные СМИ начали «подозревать» ее в беременности.

Сегодня 50-летняя актриса нарушила молчание и впервые прокомментировала эти слухи, с присущим ей юмором сообщив, что третьего малыша она не ждет – по крайней мере, пока.

«Разве девочка не может позволить себе стейк и жаркое?» - написала Берри в Instagram после того, как комментарий изданию TMZ по этому вопросу дал проверенный инсайдер: