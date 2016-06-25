Пять секретов, которые помогают Холли Берри в 50 выглядеть на 30

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cosmo,ru Холли Берри

«Без сахара», кардио, тунец и много воды - эти и другие правила красота красоты и стройности знаменитости

В конце марта актриса в своем Instagram выложила фотографию с подписью «Я, когда кто-то говорит мне: «Я еду, и у меня есть закуски».

Однако поклонников знаменитости поразил не этот смелый и искренний текст, а фигура и сияющий вид Холли, которой уже исполнилось 50 лет! Глядя на нее, в это просто невозможно поверить.

В чем же секрет безупречного тела, свежей кожи и энергичности звезды?

Me when someone says "I'm coming over and I've got snacks." Публикация от Halle Berry (@halleberry) Мар 30 2017 в 2:12 PDT

Она изменила свою жизнь

У Холли Берри диагностировали диабет в возрасте 19 лет. Тогда же она поняла, что ради своего здоровья должна совершить серъезные изменения в образе жизни. В связи с этим актриса полностью отказалась от обработанного сахара, хлеба и очень жирных продуктов в рационе. Вместо этого она выбрала диету, которая включает в себя много овощей и чистой воды.

«Моя диета направлена на управление моим диагнозом, поэтому я стараюсь есть небольшие порции 4 раза в день. Это свежие овощи, курица, рыба и паста. Мне нравится чувствовать себя сильной и здоровой», - говорит Берри.

А ее любимые блюда – это жареный тунец и чесночное пюре.

Она избегает сахара

Актриса знает: кроме проблем со здоровьем, сахар способен создать множество проблем для ее кожи. Поэтому Холли называет его «яд» и использует заменитель сахара сама, а также дает его двум своим детям.

Beautiful backyard bounty with my babies. Публикация от Halle Berry (@halleberry) Июн 25 2016 в 9:41 PDT

Она пьет протеиновые коктейли

Когда Холли Берри занята на съемках, ей нужно поддерживать уровень энергии на постоянном уровне. Для этого она пьет протеиновые коктейли.

«Растительный белок помогает мне быстро получить достаточное количество энергии», - рассказывает секрет своей активности Холи.

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