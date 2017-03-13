Нервное истощение? Поклонники Анджелины Джоли бьют тревогу из-за болезненного вида ее детей

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Недавно Анджелина Джоли приехала в Англию с рабочим визитом.

Вместе с ней туманный Альбион посетили и ее дети. После завершения всех дел актриса отправилась с наследниками в один из крупнейших лондонских книжных магазинов. Снимки с семейного отдыха знаменитости попали в Сеть и вызвали неоднозначную реакцию поклонников звезды. Дело в том, что на фото близнецы Джоли и Питта Вивьен и Нокс выглядят уставшими и изможденными.

Angie junto a los gemelos y Shi en London a por unos libros #angelinajolie #shilohjoliepitt #knoxjoliepitt #viviennejoliepitt Публикация от My first real crush was Shi (@shiloh_joliepitt.arg) Мар 14 2017 в 5:17 PDT

Бледный цвет лица, который многим показался серым, темные круги под глазами и грустный взгляд — так описывают восьмилетних брата и сестру пользователи Сети. Фанаты Анджелины начали бить тревогу, опасаясь за состояние здоровья детей.

Angie junto a los niños en London Juro por mi vida que Vivi es lo más tierno del mundo #angelinajolie #shilohjoliepitt #zaharajoliepitt #knoxjoliepitt #viviennejoliepitt Публикация от My first real crush was Shi (@shiloh_joliepitt.arg) Мар 13 2017 в 8:21 PDT

По их мнению, актриса обязана обратиться к врачу и меньше возить детей с собой в путешествия, предполагающие многочасовые перелеты. Ведь в таком режиме организм не только ребенка, но и сформировавшегося взрослого человека может дать сбой.

Джерело: graziamagazine.ru