Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей

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Популярный украинский блондин Олег Винник признался, что его киевскую квартиру пробрались воры.

Один из самых популярных и скрытных артистов Украины рассказал журналистам о том, что в его квартире побывали воры.

«Недавно в моей киевской квартире было ограбление. Абсолютно ничего не украли, очевидно, искали только деньги, но было не очень приятно, что в моем доме перевернули все вверх ногами, – рассказал Олег Винник. – С другой стороны, я благодарен парням, потому что они дали мне понять, что нужно выбросить».

Напомним, на днях украинский певец Олег Винник в интервью программе «Світське життя» намекнул на то, что является отцом нескольких детей.

Отметим, что 31 июля Виннику исполнится 44 года. Сольную карьеру в Украине он начал в 2011 году. Ранее он пел в Германии в мюзиклах «Отверженные» и «Элизабет».