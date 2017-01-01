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    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей

    • Сьогодні, 16:34
    • Розсилка

    Популярный украинский блондин Олег Винник признался, что его киевскую квартиру пробрались воры.

    Один из самых популярных и скрытных артистов Украины рассказал журналистам о том, что в его квартире побывали воры.

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     «Недавно в моей киевской квартире было ограбление. Абсолютно ничего не украли, очевидно, искали только деньги, но было не очень приятно, что в моем доме перевернули все вверх ногами, – рассказал Олег Винник. – С другой стороны, я благодарен парням, потому что они дали мне понять, что нужно выбросить».

    Напомним, на днях украинский певец Олег Винник в интервью программе «Світське життя» намекнул на то, что является отцом нескольких детей.

    Отметим, что 31 июля Виннику исполнится 44 года. Сольную карьеру в Украине он начал в 2011 году. Ранее он пел в Германии в мюзиклах «Отверженные» и «Элизабет».

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    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей
    Олег Винник рассказал, как стал жертвой грабителей

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    Олег Винник
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