Потап рассказал о ненависти к Насте Каменских



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сегодня Настя Каменских отмечает 30-летие. Ее компаньон по сцене Потап признался, что некоторое время не мог смириться со взрывным характером Насти Каменских.

Певец рассказал, как тяжело переживал тот факт, что Настей Каменских интересуются больше.

«Настя захватила собой все пространство, потому что она очень понравилась людям. И я не мог понять, как так? Ведь я придумал проект, я все делаю, пишу, записываю, а слава достается Насте? Мы просто ненавидели друг друга. У нас обоих настолько сильные характеры», – поделился воспоминаниями Потап.

Так, когда группа переживала кризис, Потап записал дуэт с другой популярной певицей – Верой Брежневой.

«Мы тогда очень сильно ссорились с Настей, я был на 100% уверен, что дуэт распадется. Надоело. И я записал песню с Верой Брежневой», – рассказал певец.

Однако однажды Потап решил поговорить с Настей без эмоций и криков о том, как им жить дальше. И оба пришли к согласию.

«Мы друг к другу приходим и говорим, ну, мы разве виноваты, что люди любят нас вдвоем. Оба яркие, каждый самостоятельно, а вместе – прямо супер-дуэт. Я говорю, мол, давай будем петь, пока люди нас не разлюбят», – вспомнил он в беседе с журналистами программы «Зірковий шлях».

Уже после этого Потап написал песню «Чумачечая весна», которая стала гимном весны, а для дуэта – символом примирения.

«И у нас произошел бешеный подъем снова. Концертные графики зашкаливают. У нас и так всегда было, а тут вообще. Этот успех так объединяет, мы иначе на все это посмотрели. И я подумал, если бы мы тогда разошлись, то не было бы «Чумачечей весны», – добавил Потап.