Потап раскрыл рецепт идеального освежающего напитка

Популярный украинский артист рассказал, с чего начинается его утро

Артист считает, что лучший источник энергии утром – огуречный лимонад.

«Я хочу сказать, что использую огуречный лимонад, как человек непьющий, просто для тонизирующего эффекта. Утром ты просыпаешься, выпиваешь – выбегаешь полон сил и свежести на работу. Это вообще очень классная штука, ощущение свежести не покидает несколько часов», – рассказал Потап в эфире программы «Зірковий шлях».

По мнению артиста, лучше этого напитка вообще ничего не существует.

«У меня есть классный любимый бармен Саша, который всегда готовит мне огуречный лимонад. Лучшего напитка вообще не может быть», – добавил он.

Стоит отметить, что Потап, с тех пор как обзавелся собственным баром, иногда и сам готовит напитки за барной стойкой.



