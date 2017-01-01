Радужные волосы: новый тренд 2017

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Блогеры взяли на заметку новую тенденцию в окрашивании волос

В прошлом году в мире моды появилось множество нових тенденций по окрашиванию волос. В том числе, популярными стали радужные волосы.

На этот раз блогеры предлагают обновленный вид полюбившегося окрашивания.

Основная идея тенденции в том, что, вместо того, чтобы смешивать красители, чтобы создать эффект радуги Ombre, волосы отбеливают по горизонтали или по вертикали, чтобы создать линию блеска.

«Я хотел создать эффект будто лазерный луч ударяет волосы в определенном месте», - говорит колорист Ора Фридман.

Джерело: boredpanda.com