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    Радужные волосы: новый тренд 2017

    • Сьогодні, 17:57
    • Розсилка

    Блогеры взяли на заметку новую тенденцию в окрашивании волос

    В прошлом году в мире моды появилось множество нових тенденций по окрашиванию волос. В том числе, популярными стали радужные волосы.

    На этот раз блогеры предлагают обновленный вид полюбившегося окрашивания.

     Основная идея тенденции в том, что, вместо того, чтобы смешивать красители, чтобы создать эффект радуги Ombre, волосы отбеливают по горизонтали или по вертикали, чтобы создать линию блеска. 

    «Я хотел создать эффект будто лазерный луч ударяет волосы в определенном месте», - говорит колорист Ора Фридман.

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    Радужные волосы: новый тренд 2017
    Радужные волосы: новый тренд 2017
    Радужные волосы: новый тренд 2017
    Радужные волосы: новый тренд 2017
    Радужные волосы: новый тренд 2017
    Радужные волосы: новый тренд 2017
    Радужные волосы: новый тренд 2017
    Радужные волосы: новый тренд 2017
    Радужные волосы: новый тренд 2017
    Радужные волосы: новый тренд 2017

     

     

    Джерело: boredpanda.com

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