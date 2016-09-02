Мусорный шик от Moschino: итальянская мода предлагает осенью 2017 нарядиться в хлам

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Сказать, что показ мод знаменитого итальянского лейбла Moschino удивил - это, считай, ничего не сказать.

Было ли это поиском принципиально нового подхода к одежде, вдохновением содержимым мусорной корзины или (как мы надеемся) просто попыткой заставить зрителей улыбнуться? Так или иначе, предлагаем нашими читателям самим посмотреть на последние шедевры высокой моды, которые, при определенной сноровке, многие из нас также могут сделать самостоятельно.





На самом деле, Мусорный Шик (Trash Chic) является логическим продолжением весеннего показа Moschino, на котором модели были одеты в картонные костюмы. Вызов ли это обществу, попытка переворота в моде или нарочитая претензия своих возможностей - но Moschino добились своей цели: в конце концов, если ты можешь даже рулон туалетной бумаги заставить выглядеть модным и стильным, значит, всё это было не просто так.



Шляпка из крышки мусорного бака, вечернее платье с бантом из мусорных пакетов, точеный силуэт делового платья, созданного из бумажных пакетов - почему бы и нет? Это похоже на то, как в детстве девочки делали своими руками наряды для своих кукол из подручных материалов - по сути, из всего, что только можно было найти дома. Однако осмелится ли кто-то выйти в таких нарядах появится в обществе? Вот это действительно спорный вопрос.







Джерело: Культурология