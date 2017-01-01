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    Райский место: Медовый месяц Пиппы Миддлтон на острове Татиароа

    • Сьогодні, 18:20
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    После невероятно красивого свадебного торжества Пиппа Миддлтон и ее супруг Джеймс Мэттьюз отправились в длительное свадебное путешествие.

     Первым пунктом молодоженов уединенного отдыха стал настоящий райский уголок — атолл Тетиароа, входящий в состав архипелага островов Французской Полинезии.

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    Это местечко расположено рядом с Таити и известно тем, что ранее там хозяйничал легендарный Марлон Брандо. В 1960 году актер купил данный остров, но после кончины артиста его наследники продали этот райский уголок новым хозяевам, которые обустроили там элитный курорт для самых богатых и притязательных клиентов.

    В Сеть попало несколько фотографий пары, отдыхающей в этом райском уголке. Невероятные пейзажи и тропическая природа стали прекрасным фоном для сказочного медового месяца знаменитостей. На одном из самых дорогих курортов мира молодожены сняли виллу с круглосуточным обслуживанием. За такой дом желающим придется заплатить около пяти тысяч евро за ночь. А, по данным СМИ, Миддлтон и Мэттьюз провели на острове примерно две недели. Значит они оставили на этом курорте как минимум 70 тысяч евро. На днях пара была замечена в Сиднее, где они посетили один из местных ресторанов.

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    Остров Тетиароа
    Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз во время медового месяца на острове Тетиароа
    Остров Тетиароа
    Курорт на острове Тетиароа
    Райский место: Медовый месяц Пиппы Миддлтон на острове Татиароа

    Джерело: graziamagazine.ru

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