Райский место: Медовый месяц Пиппы Миддлтон на острове Татиароа

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После невероятно красивого свадебного торжества Пиппа Миддлтон и ее супруг Джеймс Мэттьюз отправились в длительное свадебное путешествие.

Первым пунктом молодоженов уединенного отдыха стал настоящий райский уголок — атолл Тетиароа, входящий в состав архипелага островов Французской Полинезии.

Это местечко расположено рядом с Таити и известно тем, что ранее там хозяйничал легендарный Марлон Брандо. В 1960 году актер купил данный остров, но после кончины артиста его наследники продали этот райский уголок новым хозяевам, которые обустроили там элитный курорт для самых богатых и притязательных клиентов.

В Сеть попало несколько фотографий пары, отдыхающей в этом райском уголке. Невероятные пейзажи и тропическая природа стали прекрасным фоном для сказочного медового месяца знаменитостей. На одном из самых дорогих курортов мира молодожены сняли виллу с круглосуточным обслуживанием. За такой дом желающим придется заплатить около пяти тысяч евро за ночь. А, по данным СМИ, Миддлтон и Мэттьюз провели на острове примерно две недели. Значит они оставили на этом курорте как минимум 70 тысяч евро. На днях пара была замечена в Сиднее, где они посетили один из местных ресторанов.

Джерело: graziamagazine.ru