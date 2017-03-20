Россияне грозятся бойкотировать «Евровидение», если Самойлову не пропустят в Украину

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Юлия Самойлова

Менять участницу конкурса в России не собираются

Российская Федерация будет бойкотировать «Евровидение-2017» в Киеве, если Служба безопасности Украины (СБУ) действительно запретит въезд в Украину представительнице России Юлии Самойловой. Об этом РИА Новости рассказал сенатор Олег Морозов.

По его словам, если запрет вступит в силу, то России не останется ничего, кроме бойкота.

«Не хотелось бы, чтобы это решение действительно состоялось, оно слишком абсурдно. Но если оно действительно принято, Россия будет бойкотировать конкурс, нам не оставляют другого выбора, просто загоняют в угол», - заявил Морозов.

Он добавил, что менять представителя из-за решения СБУ Россия не будет.

«Менять участника в угоду этому безумному решению - это пораженческое поведение», - сказал Морозов.

Напомним, летом 2015 года певица участвовала в фестивале «Мир спорта и добра», который проходил в аннексированном Крыму. Самойлова также внесена в список «Чистилища» центра «Миротворец».

Ранее сообщалось, что СБУ подготовила документ о запрете на въезд участнице "Евровидения" от России.