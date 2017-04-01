Стилист Аллы Пугачевой показал фото певицы без грима

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Поклонники Аллы Пугачевой поражены моложавостью певицы

По их мнению, трудно поверить в тот факт, что 15 апреля звезде исполнится 68 лет. К своему дню рождения артистка готовится основательно.

Об этом стало известно от ее личного стилиста Алишера, который опубликовал снимок Аллы Борисовны с примерки новых образов для ее торжества. Певица на фото запечатлена без грамма косметики в больших солнцезащитных очках и ярком костюме, расшитом золотистыми и черными пайетками.

«Вот делаю для Борисовны веселенькие вещи для жизни, чтобы секси-пекси выглядела, а она стесняется. Еле уговорил сфоткаться в нем, да еще без грима. По мне, так Алла выглядит нереально! Я счастлив, что Алла стала другой и потихоньку, но идет на эксперименты», – написал Алишер в соцсети.

Фанаты знаменитости были поражены тем, как молодо и свежо выглядит Пугачева без макияжа. Они отметили, что подобный наряд и отсутствие мейкапа подчеркнули естественную красоту Аллы Борисовны, которой может похвастаться далеко не каждая женщина в столь элегантном возрасте.

Джерело: graziamagazine.ru