Стилист Аллы Пугачевой показал фото певицы без грима
- Сьогодні, 14:27
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Розсилка
Поклонники Аллы Пугачевой поражены моложавостью певицы
По их мнению, трудно поверить в тот факт, что 15 апреля звезде исполнится 68 лет. К своему дню рождения артистка готовится основательно.
Об этом стало известно от ее личного стилиста Алишера, который опубликовал снимок Аллы Борисовны с примерки новых образов для ее торжества. Певица на фото запечатлена без грамма косметики в больших солнцезащитных очках и ярком костюме, расшитом золотистыми и черными пайетками.
«Вот делаю для Борисовны веселенькие вещи для жизни, чтобы секси-пекси выглядела, а она стесняется. Еле уговорил сфоткаться в нем, да еще без грима. По мне, так Алла выглядит нереально! Я счастлив, что Алла стала другой и потихоньку, но идет на эксперименты», – написал Алишер в соцсети.
Фанаты знаменитости были поражены тем, как молодо и свежо выглядит Пугачева без макияжа. Они отметили, что подобный наряд и отсутствие мейкапа подчеркнули естественную красоту Аллы Борисовны, которой может похвастаться далеко не каждая женщина в столь элегантном возрасте.
Вот делаю для Борисовны веселенькие вещи для жизни, что бы секси-пекси выглядела, а она стесняется )) Еле уговорил сфоткаться в нем, да еще без грима. По мне так, Алла выглядит нереально !!! Я счастлив что Алла стала другой и потихоньку, но идет на эксперименты )) #alisher #alisherstyle #pugacheva #пугачева #аллапугачева #алуся #секси #love #followme #superstar #best #bestgirl #popstar #примадонна #нашевсе #женщинакотораяпоет #музыканассвязала #простосветкрасивопадал #прикольныелюди #fashion #fashionismyprofession @ Грязь
Джерело: graziamagazine.ru