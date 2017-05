Теракт в Манчестере. Все о концерте, на котором произошла трагедия

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Из-за взрыва, прогремевшего на концерте Арианы Гранде, как минимум 22 человека погибли, а еще 59 были госпитализированы

В минувший вечер понедельника, 22 мая, в городе Манчестер Великобритании прогремел взрыв. Пока власти оценивают случившееся как теракт. Инцидент произошел в 22.35 по местному времени в концертном комплексе «Манчестер Арена», где как раз завершалось выступление Арианы Гранде. Сама певица не пострадала, но как минимум 22 человека погибли передает The Telegraph, а еще 59 были госпитализированы экстренными службами, нескольким оказали медицинскую помощь на месте.

Подробности трагедии

Предположительно теракт произошел за пределами концертного зала, в фойе (по другим версиям — на одной из сторон арены). «Ударила огромная взрывная волна, это очень сильно всех испугало, все пытались покинуть арену», — рассказал очевидец журналистам.

Сразу после взрыва началась паника. Зрители выбегали со стадиона с криками и плачем. В первых же сообщениях местных СМИ и полиции говорилось о жертвах и пострадавших однако сразу по факту их число не было известно. Чуть позже сообщалось о 20 погибших и более 200 пострадавших.

Служба скорой помощи заявляет, что число госпитализированных раненых в результате этого инцидента составило 59 человек. Сотрудники скорой помощи рассказали что у пострадавших были «ранения как от шрапнели».

Через несколько часов после взрыва полиция Манчестера официально сообщила о 22 погибших и не менее чем 50 раненых. Было заявлено, что инцидент правоохранителями расценивается как «возможный теракт». В СМИ сообщили, что полицейские проверяют версию, согласно которой бомбу подорвал террорист-смертник, действовавший в одиночку.

После взрыва район Манчестер Арены был оцеплен. Скорая помощь была переведена в режим ЧП – местных жителей попросили обращаться к медикам лишь в самом экстренном случае, так как все бригады были заняты помощью пострадавшим от теракта.

Позже в парке неподалеку от стадиона был обнаружен подозрительный предмет. Полиция произвела контролируемую детонацию этого предмета – предполагалось, что это еще одна «адская машинка». Оказалось, что это была чья-то брошенная одежда.

Согласно последней информации террористы ИГИЛ разместили видео в сети, в котором взяли на себя ответственность за взрыв в британском Манчестере.

Концерт Арианы Гранде

Ариана Гранде — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, певица, композитор, автор песен и фотомодель. Очень популярна среди подростков, которые и находились на «Манчестер Арене» во время трагического взрыва. Музыкальная карьера Арианы началась в 2011 году с записи саундтрека к сериалу «Виктория-победительница». В этом же году исполнительница заключила контракт со звукозаписывающей компанией Republic Records.

В 2013 году Гранде выпустила дебютный альбом Yours Truly, который дебютировал на первом месте в американском чарте Billboard 200. Второй альбом певицы My Everything дебютировал на первой позиции в чартах Соединенных Штатов. Пластинка имела глобальный успех благодаря хитам Problem и «Break Free». Вместе с песнями «Break Free», «Bang Bang» и «Love Me Harder».

Ариана Гранде

Ариана Гранде уже дала концерты в Бирмингеме и Дублине в рамках своего европейского турне, и должна была после Манчестера сделать два выступления в Лондоне в четверг и пятницу.

Билеты на концерт Гранде стоили порядка £35.00.

«Манчестер Арена»

«Манчестер Арена» – самый большой крытый стадион в Европе, был открыт в 1995 году и может вместить до 21 тыс. человек.

Певица выразила соболезнования в связи с произошедшим: «Убита горем. Я приношу извинения. У меня нет слов», — написала артистка в Twitter.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 мая 2017 г.

Реакция британских властей

Взрыв в Манчестере – самый крупный террористический акт в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, унесшей жизни более 50 человек. Сейчас в стране введен второй по значимости уровень террористической угрозы. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала случившееся «ужасающим террористическим актом» и приостановила предвыборную агитационную кампанию на внеочередных парламентских выборах. Мировые лидеры уже выразили свои соболезнования властям Британии, слова поддержки семьям погибших и пострадавших шлют и тысячи людей по всему миру.