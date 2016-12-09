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    Шоу-біз

    Звездные каникулы: Вера Брежнева с дочками улетела в Дубай

    • Сьогодні, 13:01
    • Розсилка

    Весенние каникулы звездные дочки проведут вместе с бабушкой в ОАЭ.

    Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева обожает проводить время с семьей, поэтому в отпуск она обычно берет с собой всех родственников.

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    На днях сексапильная певица вместе с дочками Соней и Сарой и мамой Тамарой Витальевной улетела в Дубай. 

    К слову, муж певицы — Константин Меладзе не поехал с женой на отдыхе, чем вызвал волну слухов в сети о том, что брак Константина и Веры дал трещину. 

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    Звездные каникулы: Вера Брежнева с дочками улетела в Дубай
    Звездные каникулы: Вера Брежнева с дочками улетела в Дубай
    Звездные каникулы: Вера Брежнева с дочками улетела в Дубай
    Звездные каникулы: Вера Брежнева с дочками улетела в Дубай






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