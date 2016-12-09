Звездные каникулы: Вера Брежнева с дочками улетела в Дубай
- Сьогодні, 13:01
-
Розсилка
Весенние каникулы звездные дочки проведут вместе с бабушкой в ОАЭ.
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева обожает проводить время с семьей, поэтому в отпуск она обычно берет с собой всех родственников.
Читайте також
На днях сексапильная певица вместе с дочками Соней и Сарой и мамой Тамарой Витальевной улетела в Дубай.
К слову, муж певицы — Константин Меладзе не поехал с женой на отдыхе, чем вызвал волну слухов в сети о том, что брак Константина и Веры дал трещину.