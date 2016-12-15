

Розсилка ВІДПРАВИТИ

East News Хиллари Клинтон

На днях Хиллари Клинтон выступила с речью в колледже, который сама окончила 49 лет назад. Она уже не первый раз выступала в своей альма-матер, колледже Уэллсли — бывшая кандидат в президенты читала там напутственные речи выпускникам.

Во время своего выступления, Клинтон рассказала, что помогло ей пережить проигрыш на выборах в Президенты США.

По словам Хиллари, сейчас она в порядке, хотя «дела пошли не так, как она планировала». Сейчас Клинтон много времени проводит с семьей (особенно — с внуками). По словам политика, пережить провал на выборах ей помогают долгие прогулки по лесу, реорганизация гардероба и Шардоне по вечерам.

Также, по словам Хиллари, преодолеть трудности ей помогает понимание кто она, откуда она, а также ее вера и взгляды. И именно этому, утверждает политик, ее научили в колледже Уэллсли.

Clinton: "You may have heard that things didn't go exactly the way I planned. But you know what? I'm doing OK." (via @MSNBC) pic.twitter.com/wvTpkryEU2 — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 26 мая 2017 г.

Джерело: graziamagazine.ru