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    Пешеходов, нарушающих правила, напугали звуком тормозящего авто и сфотографировали их реакцию

    • Сьогодні, 13:18
    • Розсилка

    Снимки мгновенно попадали на установленный рядом лайтбокс.

    Агентство Serviceplan и французское госведомство по вопросам безопасности дорожного движения провели эксперимент, с помощью которого решили привлечь внимание к проблеме нарушения ПДД пешеходами, пишет PetaPixel.

    Возле одного из переходов установили лайтбокс, оснащенный датчиком движения, динамиком и камерой: когда кто-то переходил дорогу на красный свет, из рекламного щита раздавался звук резко тормозящего авто. В такие моменты лица напуганных пешеходов фотографировали, и снимки мгновенно попадали на лайтбокс с надписью «Не стоит заглядывать в глаза смерти. Взгляните на светофор и переходите дорогу безопасно».

    Несколько подобных фотографий, сделанных в ходе акции, сейчас размещены на билбордах и лайтбоксах по всей Франции.

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