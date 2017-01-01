Пешеходов, нарушающих правила, напугали звуком тормозящего авто и сфотографировали их реакцию

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Снимки мгновенно попадали на установленный рядом лайтбокс.

Агентство Serviceplan и французское госведомство по вопросам безопасности дорожного движения провели эксперимент, с помощью которого решили привлечь внимание к проблеме нарушения ПДД пешеходами, пишет PetaPixel.

Возле одного из переходов установили лайтбокс, оснащенный датчиком движения, динамиком и камерой: когда кто-то переходил дорогу на красный свет, из рекламного щита раздавался звук резко тормозящего авто. В такие моменты лица напуганных пешеходов фотографировали, и снимки мгновенно попадали на лайтбокс с надписью «Не стоит заглядывать в глаза смерти. Взгляните на светофор и переходите дорогу безопасно».

Несколько подобных фотографий, сделанных в ходе акции, сейчас размещены на билбордах и лайтбоксах по всей Франции.