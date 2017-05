Объявлены победители конкурса на лучшее видео для песен Элтона Джона

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Четверо начинающих режиссеров теперь могут похвастаться работами для Элтона Джона в своем портфолио.

Жюри конкурса The Cut, организованного при поддержке видеохостинга YouTube, объявило имена четверых режиссеров, снявших лучшие клипы для песен Элтона Джона «Rocket Man», «Tiny Dancer» и «Bennie and the Jets» — теперь их видео будут считаться официальными клипами британского исполнителя, пишет It’s Nice That.

Лучшим вариантом клипа для песни «Rocket Man» жюри признало анимационную работу иранца Маджида Адина, видео на песню «Tiny Dancer», присланное Максом Виландом, победило в категории «Живое действие», а клип Джека Уитли и Лоры Броуилл для «Bennie and the Jets» отметили как лучшее хореографическое видео.

Также победители получили премию в размере $10 000 для реализации их будущих проектов.

Джерело: Bird In Flight