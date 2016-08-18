Прес-конференція

Учасники: Олександр Сергієнко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Офіційно в Києві 514 потенційно небезпечних об’єктів , які можуть кардинальним чином вплинути на ситуацію. Одним із них є головний каналізаційний колектор. Якщо станеться аварія, то всі житлові квартали на правому березі та міста супутники Києва залишаться без каналізації та води. Про це розповів Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

Експерт назвав ще один потенційно небезпечний об’єкт в Києві

Офіційно в Києві 514 потенційно небезпечних об’єктів , які можуть кардинальним чином вплинути на ситуацію. Одним із них є головний каналізаційний колектор. Якщо станеться аварія, то всі житлові квартали на правому березі та міста супутники Києва залишаться без каналізації та води. Про це розповів Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

«Найголовніший потенційно небезпечний об’єкт – головний каналізаційний колектор. Ще у 2007 році дві комісії міністерства надзвичайних ситуацій та міністерство ЖКГ його визнали аварійним. Зношеність колектора 100%. Дублююча нитка будується уже 20 років. Ступінь готовності 95%, але є потреба в значних капіталовкладеннях у покриття внутрішнього діаметру спеціальним матеріалом типу пластичної маси, щоб запобігти корозії бетону та металу. Адже зливні каналізаційні води – хімічно агресивні», - говорить Сергієнко.

За його словами, якщо відбудеться обвал головної нитки, то це призведе екологічної катастрофи в залежності від того як швидко відреагують надзвичайними і водоканал. Адже стоки можуть піти в усі низини на правому березі. Якщо нормально зреагують, то перекриють воду всьому правому берегу Києва і навколишнім містам-супутникам – Вишневе, Ворзель, Ірпінь і так далі, які теж користуються нашою київською каналізацією. На київській каналізації сидить багато користувачів, але опікується нею лише київський бюджет.

Загалом в Києві станом на сьогодні 514 потенційно небезпечних об’єктів.

Нагадаємо, що 27 лютого обвалився шулявський шляхопровід у Києві

Пропонуємо також проглянути запис прес-конференції «Стан інфраструктури Києва» за участі Олександра Сергієнка