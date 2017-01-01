В «Блоці Порошенка» мають підозру, чому так активізувалось НАБУ

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Сергій Березенко

Нардеп Сергій Березенко побачив в діях НАБУ натяк американцям, що кошти, інвестовані в боротьбу з корупцією, не витрачені марно

Заступник голови фракції БПП Сергій Березенко припускає, що дії Національного агентства з питань запобігання корупції активізувались після заяви президента США Дональда Трампа про можливість обрізати фінансову допомогу іншим країнам.

Таку думку Березенко висловив в інтерв’ю «Главкому».

«Очевидно, саме зараз відбувається переоцінка фінансової допомоги Україні від міжнародних організацій. Ця фінансова підтримка іде безпосередньо з кишень платників податків США. У першому зверненні Трампа до Конгресу було сказано, що він збирається рекомендувати обрізати допомогу іншим країнам на 10%, а також збільшити фінансування армії і всіх пентагонівських програм. Відповідно, зараз важливо довести, що американські кошти, інвестовані в дуже важливу ділянку роботи – боротьбу з корупцією – не витрачені марно. Тому активізувалися гучні справи, які можуть здобути підтримку суспільства», - зазначив заступник голови парламентської фракції БПП.

Також Березенко вважає, що позиція НАБУ щодо 2 млрд грн. застави для відстороненого голови ДФС Романа Насірова безглузда з точки зору юриспруденції.

«Застава у 2 мільярди гривень – це тільки для того, щоб акцентувати топовість справи, але вона безглузда з точки зору юриспруденції. Є публічна позиція європейських юристів: таку заставу апріорі не може бути сплачено. Тож це порушує право людини на заставу і автоматично заганяє в умови, коли вона опиняється за ґратами», - заявив політик.

На думку Березенка, такі дії НАБУ не посилюватимуть позиції України як правової держави.

«Всі ці факти наштовхують на думку, що все робилося поспіхом, аби скоріше отримати політичні дивіденди», - припускає нардеп.

Водночас український парламентарій відкидає версію, що за затриманням Насірова можуть стояти Сполучені Штати і нова адміністрація Трампа.

«Думаю, це ініціатива НАБУ, яке хоче продемонструвати свою ефективність. Хоча не стверджую, що немає підстав довести справу до вироку. Але треба було це робити, дотримуючись букви закону. Тоді б не було можливості ці питання навіть порушувати, і всі були б на боці НАБУ», - резюмував Березенко.

Нагадаємо, що заступник голови фракції БПП Сергій Березенко також заявляв «Главкому», що для української влади важливо провести двосторонню зустріч із Трампом до його зустрічі з лідером РФ.

Сьогодні у держдепартаменті США підтвердили інформацію, що Рекс Тіллерсон у квітні приїде в Росію на зустріч з Лавровим.