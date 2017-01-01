Чому не вдалося уникнути вибуху на військових складах у Балаклії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ТСН Вибухи у Балаклії

Якщо на військових складах у Балаклії й справді була диверсія і її провели завдяки безпілотнику, канонади на Харківщині можна було б уникнути.

Як і мільярдних збитків через втрату боєприпасів. І для цього зовсім не обов'язково випускати в небо ракети чи гатити із зенітної установки.

Наприкінці березня кількасот гектарів боєприпасів поблизу Балаклії опинилися у вогні. Пожежу швидко ліквідували, але поодинокі вибухи продовжувалися ще декілька днів.

Згодом у Міноборони констатували, що вогонь знищив 2/3 усього арсеналу. Точних збитків у відомстві не повідомили, але нардеп Сергій Пашинський заявив, що на друзки розлетівся мільярд доларів. Винним назвали ворожий безпілотник.

Втім, таких утрат внаслідок вибуху можна було уникнути за допомогою військової техніки. Мобільний комплекс «Анклав» важить лише 30 кілограм і може працювати під час руху на будь-якій техніці. Його завдання не збивати безпілотники, а змушувати втрачати координацію в просторі. Можна заглушити кожен окремо, або ж обидва одразу.

Усі навігаційні системи, наприклад навігатори в автівках, після використання пристрою не працюють кілька секунд. Вони життєво важливі і для безпілотників. Без правильних координатів їхня робота неможлива чи, щонайменше, неефективна. Ціна такого пристрою близиться до мільйона гривень. Втім, десятки тисяч боєприпасів у повітрі Балаклії коштують дорожче.

Радіолокаційна станція «Малахіт» бачить у повітрі та на морі на 400 км і першою заб'є тривогу, якщо український кордон хтось спробує перетнути. Навіть якщо це буде запущений з Росії снаряд.

Джерело: 24 канал