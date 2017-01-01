Підозрюваний в організації теракту в метро Петербурга визнав свою провину

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Фото ТАСС Аброр Азімов

Питання про арешт затриманого суд розгляне 18 квітня

Підозрюваний в організації теракту в метро російського Санкт-Петербургу Аброр Азімов в повному обсязі визнав себе винним, повідомив адвокат Армен Задоян.

«Він визнає провину в повному обсязі», - сказав адвокат, передає російське агентство «Интерфакс».

Наголошується, що 18 квітня суд розгляне питання про арешт затриманого.

Як повідомляв «Главком», 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 15 осіб. Усіх жертв вибуху 5 квітня було впізнано.

Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів.

Українців серед загиблих у метро немає.