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    Підозрюваний в організації теракту в метро Петербурга визнав свою провину

    • Сьогодні, 16:18
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    Аброр Азімов
    Фото ТАСС
    Аброр Азімов

    Питання про арешт затриманого суд розгляне 18 квітня

    Підозрюваний в організації теракту в метро російського Санкт-Петербургу Аброр Азімов в повному обсязі визнав себе винним, повідомив адвокат Армен Задоян. 

    «Він визнає провину в повному обсязі», - сказав адвокат, передає російське агентство «Интерфакс».

    Наголошується, що 18 квітня суд розгляне питання про арешт затриманого.

    Як повідомляв «Главком», 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут». 

    Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 15 осіб. Усіх жертв вибуху 5 квітня було впізнано.

    Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів.

    Українців серед загиблих у метро немає.

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