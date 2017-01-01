До Дніпра цілий день доправляють поранених в Авдіївці військових

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Авдіївка

Боєць «Правого сектору» - у тяжкому стані у реанімації обласної лікарні Мечникова

До Дніпра цілий день доправляють поранених з Авдіївки. Відомо, що постраждалих - близько десяти осіб. Двоє з них – цивільні, решта – військові. Боєць «Правого сектору» - у тяжкому стані у реанімації обласної лікарні Мечникова.

Також у реанімації – 57-річна пенсіонерка з Авдіївки. Міна вибухнула у неї на подвір'ї, коли жінка йшла за дровами.

Як повідомлялося, минулої доби в зоні АТО п'ятеро українських військових загинули, дев'ятьох поранено і ще чотирьох травмовано.

30 січня у штабі АТО повідомили про загибель ще двох бійців.

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Джерело: ТСН