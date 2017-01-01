Нідерланди сьогодні вирішать долю асоціації України з ЄС

Сьогодні має завершитись довга й суперечлива історія ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Верхня палата парламенту країни повинна ухвалити остаточне рішення

Шанси на позитивний фінал високі, адже на дебатах щодо зближення України з Євросоюзом більшість сенату висловила підтримку.

Перемовини щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС почались ще у 2007-му році. У 2013-му усе йшло до підписання: умови були виконані, дати оголошені і 29 листопада 2013-го, співпрацю з Євросоюзом планували затвердити.

Однак, хрест на усьому тоді поставив Віктор Янукович. Саме відмова від асоціації з ЄС вивела людей на Євромайдан, який після кривавого розгону студентів переріс у Революцію гідності. Зрештою українці свого таки домоглися – 21 березня 2014-го під час Позачергового Саміту Україна-ЄС сторони підписали політичну частину Угоди.

Однак в дію політична частина угоди ще не вступила, на відміну від економічної. Її підписали пізніше – 27 червня 2014-го і вирішили запустити частково в дію, не очікуючи схвалення усіх країн ЄС.

Перед тим, як поставити свій підпис, Петро Порошенко наголосив на остаточній меті України – членстві у Євросоюзі й продемонстрував кулькову ручку. На ній маркована дата – 29 листопада 2013 року.

Угода про асоціацію налічує більше тисячі сторінок. Обов'язків далеко не менше аніж прав. Підписання економічної частини дало українським товарам зелене світло для виходу на європейські ринки.

Проте, щоб туди потрапити, нашим виробникам потрібно переходити на нові стандарти. Крім Зони вільної торгівлі, між Україною та ЄС посилилось співробітництво у тридцяти інших галузях економіки.

Угоду про асоціацію переклали українською та двадцятьма двома мовами ЄС. З 1 січня 2016 року почало діяти тимчасове застосування найважливіших пунктів Угоди про асоціацію. Проте, для того, щоб усе запрацювало наповну, угоду мають ратифікувати усі країни-члени Євросоюзу.

Це зробили 27 держав. Затримка виникла за Нідерландами. Головною перешкодою до ратифікації став минулорічний референдум у Нідерландах щодо затвердження Угоди про асоціацію.

За його результатами, більшість виборців виступили проти підписання Асоціації ЄС і України. Щоб переконати голландців у безпеці угоди, влада країни та ЄС узгодили спеціальний додаток до неї у якому сказано, що угода про асоціацію не є підставою для вступу України в ЄС. Це дозволило розблокувати ратифікацію.

Остаточна ратифікація Угоди про асоціацію буде означати, що працювати почне кожен її пункт. А найважливіше, що з політичної точки зору це дасть підтвердження тому, що європейці – на боці України.

До того ж угода засвідчить, що навіть при важкій бюрократичній машині ухвалення європейських рішень, Євросоюз таки здатен на угоди, які допоможуть українцям у процесі реформ. Угода фактично є інструментом підготовки України до повноправного членства в ЄС, яким для нового формату життя в Україні треба ще навчитися користуватись.