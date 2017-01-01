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    Порошенко: Українські військові блискуче захищають позиції в Авдіївці

    • Сьогодні, 17:27
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    Президент України Петро Порошенко провів нараду із силовиками у зв'язку із загостренням ситуації в Авдіївці

    Президент Петро Порошенко провів нараду з керівниками силових відомств у зв’язку із різким загостренням безпекової ситуації в районі промзони у місті Авдіївка Донецької області.

    Президент повідомив, що доручив заступнику глави Адміністрації президента України Костянтину Єлісєєву забезпечити негайне винесення питання щодо загострення ситуації в районі Авдіївки на розгляд Ради Безпеки ООН. «Сьогодні ми чекаємо відповідних заяв з боку наших міжнародних партнерів», – зазначив глава держави.

    «Я хотів би наголосити, що в цих умовах, як поводять себе російські бойовики – на сьогоднішній день, вперше за багато днів проти цивільного населення і проти наших частин були застосовані «Гради», масові обстріли з великокаліберної артилерії – якщо у когось повертається язик говорити про зняття санкцій, то що ще потрібно для того, щоб притягнути агресора до відповідальності?» – зауважив Петро Порошенко.

    «Хочу заспокоїти громадян: наші військовослужбовці 72-ї бригади та інших підрозділів блискуче захищають позиції. Жодного наказу у них не відповідати на знищувальний вогонь немає. Українські військові мають усі можливості захищати себе», – сказав Петро Порошенко.

    Також президент зазначив, що надав доручення заступнику глави АП Костянтину Єлісєєву негайно винести питання загострення ситуації в районі Авдіївки на розгляд Ради Безпеки ООН.

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    «На моє доручення військові розгорнули все – починаючи від зимових наметів, закінчуючи військово-польовими кухнями, а уряд надав генератори. Також створено всі умови для забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення», – сказав президент і додав, що створено всі умови для забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення.

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