Приголомшлива промова Мішель Обами: В Америці можна домогтися чого завгодно. Навіть стати президентом
- Вчора, 22:31
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Мішель Обама своєю прощальною промовою довела публіку до сліз.
44-й президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама і перша леді Мішель Обама проводять в Білому домі останні дні.
Вже 20 січня вступить на посаду новообраний президент - Дональд Трамп і оселиться в Вашингтоні. З цієї нагоди Мішель Обама влаштувала прощальну вечірку, на яку запросила зірок і знаменитостей, які підтримують демократів: Роберта де Ніро, Ніка Джонаса, Джон Ледженд, Кріссі Тейге.
Але найважливішою частиною вечірки можна вважати промову першої леді, яка вийшла емоційною і яскравою.
Обама закликала американську молодь нічого не боятися знати, що кожен з них має значення і вплив на історію США, що кожен з них має право бути тим, ким він є.
Мішель підбадьорила і тих, хто на даний момент знаходиться в складній ситуації, переконавши, що Америка - це країна де власною старанною працею можна досягти найвищих результатів.
Обама переконана, що отримавши гарну освіту і старанно працюючи можна стати ким завгодно, навіть президентом.
Промова першої леді було настільки зворушлива і прониклива, що багато хто з публіки не змогли стримати сліз. Сама Мішель не змогла сховати сльози після того як зізналася, що бути першою леді США було для неї найбільшою честю в житті.