Приголомшлива промова Мішель Обами: В Америці можна домогтися чого завгодно. Навіть стати президентом

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Мішель Обама

Мішель Обама своєю прощальною промовою довела публіку до сліз.

44-й президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама і перша леді Мішель Обама проводять в Білому домі останні дні.

Вже 20 січня вступить на посаду новообраний президент - Дональд Трамп і оселиться в Вашингтоні. З цієї нагоди Мішель Обама влаштувала прощальну вечірку, на яку запросила зірок і знаменитостей, які підтримують демократів: Роберта де Ніро, Ніка Джонаса, Джон Ледженд, Кріссі Тейге.

Але найважливішою частиною вечірки можна вважати промову першої леді, яка вийшла емоційною і яскравою.

Обама закликала американську молодь нічого не боятися знати, що кожен з них має значення і вплив на історію США, що кожен з них має право бути тим, ким він є.

Мішель підбадьорила і тих, хто на даний момент знаходиться в складній ситуації, переконавши, що Америка - це країна де власною старанною працею можна досягти найвищих результатів.

Обама переконана, що отримавши гарну освіту і старанно працюючи можна стати ким завгодно, навіть президентом.

Промова першої леді було настільки зворушлива і прониклива, що багато хто з публіки не змогли стримати сліз. Сама Мішель не змогла сховати сльози після того як зізналася, що бути першою леді США було для неї найбільшою честю в житті.