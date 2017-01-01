  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    Приголомшлива промова Мішель Обами: В Америці можна домогтися чого завгодно. Навіть стати президентом

    • Вчора, 22:31
    • Розсилка
    Мішель Обама
    Мішель Обама

    Мішель Обама своєю прощальною промовою довела публіку до сліз.

    44-й президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама і перша леді Мішель Обама проводять в Білому домі останні дні.

    Вже 20 січня вступить на посаду новообраний президент - Дональд Трамп і оселиться в Вашингтоні. З цієї нагоди Мішель Обама влаштувала прощальну вечірку, на яку запросила зірок і знаменитостей, які підтримують демократів: Роберта де Ніро, Ніка Джонаса, Джон Ледженд, Кріссі Тейге.

    Але найважливішою частиною вечірки можна вважати промову першої леді, яка вийшла емоційною і яскравою.

    Обама закликала американську молодь нічого не боятися знати, що кожен з них має значення і вплив на історію США, що кожен з них має право бути тим, ким він є.

    Читайте також

    Мішель підбадьорила і тих, хто на даний момент знаходиться в складній ситуації, переконавши, що Америка - це країна де власною старанною працею можна досягти найвищих результатів.

    Обама переконана, що отримавши гарну освіту і старанно працюючи можна стати ким завгодно, навіть президентом.

    Промова першої леді було настільки зворушлива і прониклива, що багато хто з публіки не змогли стримати сліз. Сама Мішель не змогла сховати сльози після того як зізналася, що бути першою леді США було для неї найбільшою честю в житті.

    Читайте також
    США Мішель Обама
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ