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    Скільки у США коштує «зачіска Трампа»

    • Сьогодні, 16:00
    • Розсилка
    &laquo;зачіска Трампа&raquo;
    «зачіска Трампа»

    Магніти із закликом причесати Трампа - найпопулярніший сувенір у Вашингтоні напередодні інавгурації 45-го президента США.

    Вони коштують втричі дорожче за традиційні столичні магніти для туристів.

    Як повідомлялося, більше 50 конгресменів від Демократичної партії збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.

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    Нагадаємо, інавгурація Трампа відбудеться 20 січня. Республіканець зібрав на проведення церемонії рекордну суму грошей.

    Читайте також статтю «Главкома» «Інавгурація Трампа. Як українські політики молитимуться за Америку»

    Джерело: Deutsche Welle

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