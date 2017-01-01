Скільки у США коштує «зачіска Трампа»
- Сьогодні, 16:00
-
Розсилка
«зачіска Трампа»
Магніти із закликом причесати Трампа - найпопулярніший сувенір у Вашингтоні напередодні інавгурації 45-го президента США.
Вони коштують втричі дорожче за традиційні столичні магніти для туристів.
Як повідомлялося, більше 50 конгресменів від Демократичної партії збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.
Читайте також
Нагадаємо, інавгурація Трампа відбудеться 20 січня. Республіканець зібрав на проведення церемонії рекордну суму грошей.
Читайте також статтю «Главкома» «Інавгурація Трампа. Як українські політики молитимуться за Америку»
Джерело: Deutsche Welle