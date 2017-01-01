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    «Та ти шо? Ви лікар?» Як затримували нетверезого заступника голови НАЗК

    • Сьогодні, 17:01
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    Руслан Радецький
    Руслан Радецький

    Радецький у присутності свідків тягнув час і всіляко відмовлявся пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння

    Журналісти оприлюднили запис з відеореєстратора патрульних поліцейських, які затримали заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Руслана Радецького за водіння автомобіля в нетверезому вигляді.

    Радецький в присутності свідків тягне час і всіляко відмовляється пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Коли ж патрульні повідомляють йому про складання відповідного протоколу, обурюється, що «відмови не було» і він просто «говорив з дружиною».

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    «Та ти шо? Ви лікар?» Як затримували нетверезого заступника голови НАЗК
    «Та ти шо? Ви лікар?» Як затримували нетверезого заступника голови НАЗК
    «Та ти шо? Ви лікар?» Як затримували нетверезого заступника голови НАЗК

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    У відповідь на зауваження патрульного, що у нього є всі симптоми алкогольного сп'яніння (сильний запах алкоголю з рота, почервоніння очей і невиразна мова. – Ред.), Радецький обурюється, повторюючи фразу: «Та ти шо?! Ви лікар?»

    Джерело: Обозреватель
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